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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 01 апреля 2017
Престон
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
52'
Э. МакГиди
22'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
90'
Желтая карточка
Д. Фокс
Замена
А. Брауне
️️️️
П. Галлахер
84'
73'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
73'
Замена
М. Кэш
️️️️
З. Клоу
71'
Желтая карточка
Д. Пинильос
62'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Б. Бреретон
Желтая карточка
К. Робинсон
55'
ГОЛ! 1:1!
Э. МакГиди
52'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Хорган
45'
Замена
А. Баптисте
️️️️
Э. Бойл
45'
Желтая карточка
Э. Бойл
37'
34'
Желтая карточка
Э. Личай
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ОП
8
Крис Коэн
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
4-4-1-1
12
Максвелл
5
Кларк
4
Бойл
8
Каннингэм
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
7
Хорган
46
МакГиди
9
Хагилл
4-1-2-1-2
13
Смит
13
Фокс
6
Уорролл
15
Пинильос
2
Личай
8
Воган
8
Коэн
23
Осборн
22
Бреретон
20
Клоу
27
Ассомбалонга
4
Бойл
15
Баптисте
15
Баптисте
4
Бойл
12
Галлахер
8
Брауне
8
Брауне
12
Галлахер
7
Хорган
47
Робинсон
47
Робинсон
7
Хорган
20
Клоу
2
Кэш
2
Кэш
20
Клоу
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
22
Бреретон
16
Уорд
16
Уорд
22
Бреретон
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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