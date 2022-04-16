Олег Патоцкий - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Патоцкий
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|79
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Патоцкий
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июня 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|02.07.2022
|1' -72'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|18.06.2022
|1' -79'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|70'
|21.05.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|19.03.2022
|1' -46'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|39'