Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олег Патоцкий - статистика

Завершил карьеру
24 июня 1991 (35), Минск
#91 | Полузащитник
168 см | 79 кг
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ислочь
17
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Минск
1 : 1
02.12.2023
Ислочь
1' - 90'
89'
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
3 : 1
25.11.2023
СКА-1938
1' - 87'
63'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Гомель
0 : 2
10.11.2023
Ислочь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
2 : 1
04.11.2023
Шахтер
1' - 79'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 0
28.10.2023
Ислочь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 1
21.10.2023
Нафтан
1' - 70'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
1 : 2
07.10.2023
Ислочь
1' - 78'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
0 : 0
01.10.2023
Слуцк
1' - 61'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
24.09.2023
Ислочь
45' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
1 : 2
01.09.2023
Торпедо-БелАЗ
72' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
1 : 0
19.08.2023
Сморгонь
1' - 46'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Ислочь
2 : 3
06.08.2023
Динамо Мн
1' - 55'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
СКА-1938
0 : 1
30.06.2023
Ислочь
1' - 71'
70'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Ислочь
3 : 1
24.06.2023
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Слуцк
1 : 1
12.05.2023
Ислочь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Ислочь
0 : 1
05.05.2023
Славия-Мозырь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
22.04.2023
Ислочь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
2 : 0
14.04.2023
Белшина
Был в запасе
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+