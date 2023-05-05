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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Славия-Мозырь
Ислочь - Славия-Мозырь: обзор матча 05 мая 2023
Ислочь
05.05.2023, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
26'
А. Кобет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Славия-Мозырь
90'
+1
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Кобет
82'
Замена
А. Петренко
️️️️
А. Антилевский
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Митрофанов
76'
75'
Замена
В. Полоз
️️️️
В. Жук
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
И. Скроботов
73'
68'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
Д. Сибилев
️️️️
А. Гуз
61'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Сенько
57'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кобет
Желтая карточка
А. Гуз
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Славия-Мозырь
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
52
Егор Кресс
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-2-3
28
Свирский
33
Скроботов
4
Калачев
6
Родионов
32
Пигас
8
Гуз
9
Сенько
91
Патоцкий
80
Аду
77
Артюх
70
Митрофанов
4-3-1-2
19
Руцкий
31
Залеский
18
Мельников
12
Иванов
26
Тихоновский
18
Жук
8
Костров
8
Барсуков
11
Антилевский
9
Кобет
33
Скроботов
33
Ибрахим
33
Ибрахим
33
Скроботов
8
Гуз
6
Сибилев
6
Сибилев
8
Гуз
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
70
Митрофанов
8
Латыхов
8
Латыхов
70
Митрофанов
18
Жук
13
Полоз
13
Полоз
18
Жук
11
Антилевский
34
Петренко
34
Петренко
11
Антилевский
9
Кобет
11
Панюков
11
Панюков
9
Кобет
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
54
Егор Генералов
ВР
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
16
Данила Сокол
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
52
Егор Кресс
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
52
Егор Кресс
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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