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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Ислочь
Минск - Ислочь: обзор матча 02 декабря 2023
Минск
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
32'
С. Пенчук (П)
89'
Д. Митрофанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Ислочь
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Митрофанов
Пас отдал
О. Патоцкий
Замена
А. Назаренко
️️️️
Д. Душевский
87'
67'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
В. Пигас
61'
Замена
️️️️
В. Сенько
50'
Желтая карточка
В. Сенько
Желтая карточка
Р. Печура
49'
49'
Желтая карточка
А. Макась
Желтая карточка
А. Нечаев
47'
46'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Булмага
35'
Замена
Д. Митрофанов
️️️️
Г. Ровдо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пенчук
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Артем Давидович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
3-1-1-2-3
21
Нечаев
78
Якушевич
4
Грекович
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
7
Малашевич
29
Пенчук
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
3-3-2-1-1
28
Свирский
4
Калачев
20
Веретило
33
Скроботов
32
Пигас
22
Булмага
33
Ибрахим
91
Патоцкий
9
Сенько
7
Ровдо
15
Макась
5
Душевский
6
Назаренко
6
Назаренко
5
Душевский
32
Пигас
6
Сибилев
6
Сибилев
32
Пигас
22
Булмага
8
Латыхов
8
Латыхов
22
Булмага
7
Ровдо
70
Митрофанов
70
Митрофанов
7
Ровдо
Остались в запасе
Минск
Ислочь
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Артем Давидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Артем Давидович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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