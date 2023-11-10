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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Ислочь
Гомель - Ислочь: обзор матча 10 ноября 2023
Гомель
10.11.2023, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ислочь
88'
В. Пигас
90+1'
А. Макась
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Ислочь
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Макась
Пас отдал
Д. Латыхов
88'
ГОЛ! 0:1!
В. Пигас
Пас отдал
И. Скроботов
74'
Замена
В. Пигас
️️️️
Ф. Ибрахим
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Кучинский
73'
73'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Г. Ровдо
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Потапенко
65'
61'
Замена
В. Булмага
️️️️
Д. Митрофанов
46'
Замена
А. Макась
️️️️
Д. Сибилев
Желтая карточка
И. Ращеня
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Артем Давидович
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
3
Матвейчик
4
Ращеня
30
Трояков
19
Кучинский
19
Силинский
13
Алексиевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
11
Эффаге
7
Адеола
3-4-1-1-1
28
Свирский
33
Скроботов
6
Родионов
20
Веретило
4
Калачев
6
Сибилев
8
Гуз
33
Ибрахим
91
Патоцкий
7
Ровдо
70
Митрофанов
19
Кучинский
42
Джон
42
Джон
19
Кучинский
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
33
Ибрахим
32
Пигас
32
Пигас
33
Ибрахим
70
Митрофанов
22
Булмага
22
Булмага
70
Митрофанов
7
Ровдо
8
Латыхов
8
Латыхов
7
Ровдо
6
Сибилев
15
Макась
15
Макась
6
Сибилев
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Владимир Невинский
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Артем Давидович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
10
Александр Савицкий
АП
7
Артем Кийко
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
80
Артем Давидович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Гомель - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Центральный
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