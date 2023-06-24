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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Гомель
Ислочь - Гомель: обзор матча 24 июня 2023
Ислочь
24.06.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
33'
Д. Митрофанов
67'
Г. Ровдо
48'
А. Ануфриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Гомель
Замена
О. Веретило
️️️️
В. Булмага
81'
75'
Замена
В. Драпеза
️️️️
А. Ануфриев
68'
Замена
А. Савицкий
️️️️
К. Шевченко
68'
Замена
А. Потапенко
️️️️
К. Ермакович
ГОЛ! 2:1!
Г. Ровдо
67'
Желтая карточка
В. Пигас
62'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
А. Гуз
59'
Желтая карточка
Д. Митрофанов
49'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Ануфриев
ГОЛ! 1:0!
Д. Митрофанов
Пас отдал
В. Сенько
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
44
Станислав Ижаковский
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
54
Фуркан Акын
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Ислочь
43
Oleg Diva
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Гомель
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
14
Владислав Драпеза
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
4-2-2-2
28
Свирский
33
Ибрахим
33
Скроботов
6
Родионов
32
Пигас
22
Булмага
8
Гуз
9
Сенько
91
Патоцкий
8
Латыхов
70
Митрофанов
4-3-2-1
87
Ковалев
19
Кучинский
44
Ижаковский
3
Матвейчик
22
Шевченко
11
Ловец
13
Алексиевич
54
Акын
15
Козловский
8
Ануфриев
8
Ермакович
22
Булмага
20
Веретило
20
Веретило
22
Булмага
8
Гуз
7
Ровдо
7
Ровдо
8
Гуз
8
Ануфриев
14
Драпеза
14
Драпеза
8
Ануфриев
22
Шевченко
10
Савицкий
10
Савицкий
22
Шевченко
8
Ермакович
17
Потапенко
17
Потапенко
8
Ермакович
Остались в запасе
Ислочь
Гомель
43
Oleg Diva
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
43
Oleg Diva
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Ислочь - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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