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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Нафтан
Ислочь - Нафтан: обзор матча 21 октября 2023
Ислочь
21.10.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Нафтан
3'
Д. Митрофанов
58'
Д. Митрофанов
62'
В. Сенько
88'
Г. Ровдо
56'
И. Сидор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Нафтан
ГОЛ! 4:1!
Г. Ровдо
88'
Желтая карточка
О. Веретило
84'
80'
Замена
R. Salukvadze
️️️️
Т. Пухов
Замена
Р. Медведев
️️️️
Д. Митрофанов
77'
76'
Замена
Д. Тамело
️️️️
А. Панюков
Замена
В. Булмага
️️️️
О. Патоцкий
70'
Замена
️️️️
И. Скроботов
64'
ГОЛ! 3:1!
В. Сенько
Пас отдал
Ф. Ибрахим
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Митрофанов
Пас отдал
А. Гуз
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
И. Сидор
Пас отдал
К. Кириленко
Замена
Г. Ровдо
️️️️
Д. Латыхов
55'
46'
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Санников
13'
Желтая карточка
А. Санников
ГОЛ! 1:0!
Д. Митрофанов
Пас отдал
Д. Латыхов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
70
Денис Митрофанов
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
15
Дмитрий Тамело
ЦП
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
3-3-2-2
28
Свирский
33
Скроботов
4
Калачев
20
Веретило
33
Ибрахим
8
Гуз
32
Пигас
9
Сенько
91
Патоцкий
8
Латыхов
70
Митрофанов
3-2-3-2
1
Козлов
21
Сидор
77
Литвинов
88
Драбатович
44
Санников
19
Бруй
11
Пранович
7
Пухов
88
Кириленко
27
Курлович
11
Панюков
91
Патоцкий
22
Булмага
22
Булмага
91
Патоцкий
8
Латыхов
7
Ровдо
7
Ровдо
8
Латыхов
70
Митрофанов
15
Медведев
15
Медведев
70
Митрофанов
44
Санников
79
Слепов
79
Слепов
44
Санников
7
Пухов
77
77
7
Пухов
11
Панюков
15
Тамело
15
Тамело
11
Панюков
Остались в запасе
Ислочь
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
37
Роман Давискиба
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
37
Роман Давискиба
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Ислочь - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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