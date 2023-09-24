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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Ислочь
Славия-Мозырь - Ислочь: обзор матча 24 сентября 2023
Славия-Мозырь
24.09.2023, воскресенье, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
78'
А. Антилевский
74'
Д. Латыхов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Ислочь
90'
+1
Желтая карточка
И. Скроботов
Замена
П. Чикида
️️️️
А. Антилевский
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Антилевский
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Латыхов
68'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
М. Ковель
56'
Замена
В. Журавлев
️️️️
Г. Ровдо
Замена
Е. Барсуков
️️️️
А. Джигеро
56'
Замена
И. Руцкий
️️️️
А. Залеский
51'
45'
Замена
О. Патоцкий
️️️️
Д. Сибилев
16'
Замена
И. Скроботов
️️️️
О. Веретило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
8
Игорь Костров
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
96
Валерий Потороча
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
32
Danila Garbuz
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
35
Sanjar Jumaboev
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Каратай
2
Шемрук
12
Иванов
18
Мельников
31
Залеский
10
Сазончик
6
Дрош
63
Сидоренко
49
Джигеро
9
Кобет
11
Антилевский
3-4-1-1-1
28
Свирский
4
Калачев
20
Веретило
5
Ковель
32
Пигас
8
Гуз
6
Сибилев
33
Ибрахим
9
Сенько
7
Ровдо
15
Макась
31
Залеский
19
Руцкий
19
Руцкий
31
Залеский
49
Джигеро
8
Барсуков
8
Барсуков
49
Джигеро
11
Антилевский
27
Чикида
27
Чикида
11
Антилевский
20
Веретило
33
Скроботов
33
Скроботов
20
Веретило
6
Сибилев
91
Патоцкий
91
Патоцкий
6
Сибилев
7
Ровдо
21
Журавлев
21
Журавлев
7
Ровдо
5
Ковель
8
Латыхов
8
Латыхов
5
Ковель
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Ислочь
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
96
Валерий Потороча
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
1
Артем Денисенко
ВР
32
Danila Garbuz
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
35
Sanjar Jumaboev
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
16
Данила Сокол
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
96
Валерий Потороча
ПВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
32
Danila Garbuz
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
35
Sanjar Jumaboev
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Славия-Мозырь - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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