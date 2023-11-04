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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Шахтер
Ислочь - Шахтер: обзор матча 04 ноября 2023
Ислочь
04.11.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
52'
Г. Ровдо
54'
Д. Митрофанов
16'
Э. Плакка Фессу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Шахтер
82'
Замена
Д. Гружевский
️️️️
Э. Плакка Фессу
Замена
Д. Сибилев
️️️️
О. Патоцкий
79'
Замена
В. Булмага
️️️️
Д. Митрофанов
70'
64'
Желтая карточка
В. Ахмеди
59'
Замена
Н. Корзун
️️️️
В. Кабышев
ГОЛ! 2:1!
Д. Митрофанов
54'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ровдо
Пас отдал
О. Веретило
52'
Замена
А. Макась
️️️️
Д. Латыхов
52'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Плакка Фессу
Пас отдал
Д. Ковалевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
10
Андрей Кабышев
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Александр Макась
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
19
Владислав Кабышев
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
3-3-2-2
28
Свирский
4
Калачев
33
Скроботов
6
Родионов
33
Ибрахим
8
Гуз
20
Веретило
91
Патоцкий
6
Гоманов
70
Митрофанов
8
Латыхов
4-1-2-1-2
1
Игнатович
25
Макаренко
3
Баранок
28
Янковский
79
Свириденко
8
Капленко
30
Ахмеди
10
Кабышев
88
Ковалевич
77
Плакка Фессу
15
Скавыш
91
Патоцкий
6
Сибилев
6
Сибилев
91
Патоцкий
70
Митрофанов
22
Булмага
22
Булмага
70
Митрофанов
8
Латыхов
15
Макась
15
Макась
8
Латыхов
77
Плакка Фессу
12
Гружевский
12
Гружевский
77
Плакка Фессу
19
Кабышев
19
Кабышев
Кабышев
18
Корзун
18
Корзун
Кабышев
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
22
Александр Воронович
ЦЗ
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
21
Maksim Zyl
ЦП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Ислочь - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
ФК "Минск"
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