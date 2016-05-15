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Хуанфран
Статистика
Хуанфран - статистика
Завершил карьеру
15 июля 1976 (50), Валенсия
#12 | Защитник
183 см | 78 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
20
1
1
10
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
3 : 1
15.05.2016
Леванте
1' - 37'
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
2 : 1
08.05.2016
Атлетико
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 1
02.05.2016
Леванте
1' - 86'
82'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 2
24.04.2016
Атлетик
1' - 90'
74'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 1
15.04.2016
Эспаньол
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 0
04.04.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2 : 1
19.03.2016
Леванте
1' - 88'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1 : 0
13.03.2016
Валенсия
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.03.2016
Леванте
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 3
02.03.2016
Реал
Был в запасе
79'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 1
30.12.2015
Малага
1' - 45'
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
Был в запасе
81'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
0 : 3
22.11.2015
Леванте
Был в запасе
52'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1 : 1
07.11.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 0
31.10.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
0 : 4
25.10.2015
Реал Сосьедад
1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 0
17.10.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1 : 0
04.10.2015
Вильярреал
1' - 90'
19'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 2
23.09.2015
Эйбар
1' - 40'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
4 : 1
20.09.2015
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
30.08.2015
Леванте
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 2
23.08.2015
Сельта
1' - 90'
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