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Гарсиа Перес Айосе
Статистика
Гарсиа Перес Айосе - статистика
Завершил карьеру
22 ноября 1975 (50)
#7 | Полузащитник
172 см | 67 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
15
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
13.05.2012
Спортинг
1' - 46'
Испания. Примера, 37 тур
Спортинг
2 : 1
05.05.2012
Бетис
1' - 90'
46'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 3
28.04.2012
Спортинг
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 35 тур
Спортинг
2 : 1
21.04.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 1
14.04.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Спортинг
3 : 2
11.04.2012
Леванте
60' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
2 : 0
07.04.2012
Спортинг
1' - 56'
54'
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1 : 2
31.03.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
25.03.2012
Спортинг
68' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
2 : 3
21.03.2012
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
2 : 1
17.03.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
1 : 0
10.03.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
3 : 1
03.03.2012
Спортинг
1' - 47'
28'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Спортинг
1 : 1
19.02.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
4 : 0
12.02.2012
Спортинг
40' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 2
17.12.2011
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
11.12.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
2 : 2
06.11.2011
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Спортинг
0 : 1
02.10.2011
Барселона
75' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 0
25.09.2011
Расинг
1' - 72'
66'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
4 : 0
21.09.2011
Спортинг
79' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
2 : 1
11.09.2011
Спортинг
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1 : 2
27.08.2011
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