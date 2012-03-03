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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 03 марта 2012
Барселона
03.03.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
42'
А. Иньеста
79'
С. Кейта
87'
Хави
49'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
Травма
А. Санчес
+2
ГОЛ! 3:1!
Хави
Пас отдал
А. Иньеста
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
К. Пуйоль
️️️️
И. Куэнка
Желтая карточка
Д. Баррал
ГОЛ! 2:1!
С. Кейта
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
С. Эгурен
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Кармело
Желтая карточка
А. Каштру
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
Ф. Менди
Красная карточка
Ж. Пике
Замена
Кармело
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Д. Баррал
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Адриано
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
Г. Перес Айосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
6
Хави
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
8
Андре Каштру
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
6
Кармело
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
4
Фабрегас
7
Куэнка
3-2-2-2-1
25
Хуан Пабло
22
Суарес
6
Гальвез
4
Ботиа
22
Орфила
15
Канелья
8
Каштру
10
Касес
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
22
Менди
7
Куэнка
5
Пуйоль
5
Пуйоль
7
Куэнка
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
6
Кармело
6
Кармело
7
Айосе
22
Суарес
18
Баррал
18
Баррал
22
Суарес
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Барселона - Спортинг
4
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая)
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