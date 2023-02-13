Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Жирков - статьи

    Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Валентинович
    Фамилия Жирков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Тамбов
    Гражданство
    Воспитаник Спартак (Тамбов)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    • Читайте нас: 
    11