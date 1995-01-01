Марибору – 10 лет. Каким мы запомнили то поражение

Здесь все, что чувствовали и вы.

Сегодня 18 ноября. Ровно десять лет со дня необъяснимого поражения сборной России в стыковом матче к ЧМ-2010. Команда-медалист чемпионата Европы, игравшая на равных со сборной Германии в квалификации, сенсационно вылетела в стыковых матчах от словенцев. 2:1 дома, 0:1 в гостях.

Слово «Марибор» (город, где прошел ответный матч) до сих пор вызывает стойкую ассоциацию с тем кошмаром. Авторы «Бомбардира» вспоминают, что они чувствовали в тот момент.

Илья Егоров

Боль

Чемпионат Европы-2008 создал ошибочное мнение о том, что наша сборная может все. Тогда было очень хорошо: команда показывала классный футбол, Аршавин божил, Павлюченко забивал. Хиддинк казался чудаковатым мужичком, который вытягивает не самую футбольную страну на новый уровень.

Очень больно от того, что эта сладкая иллюзия была разрушена такой хлесткой пощечиной.

Мне 13. После победы в Москве (да, пропустили в конце, но словенцы не были сильными соперниками) поездка сборной в Марибор казалась моему сознанию абсолютно беспрепятственным мероприятием.

Сборная сдувалась, но старалась, иногда создавала моменты. Не хватало лишь забитого гола. Меня не смутил даже гол Словении – при такой игре я думал, что Россия обязательно создаст необходимое число моментов и если не победит, то точно сведет матч к ничьей.

Понимание того, что что-то идет не так, появилось после удаления Кержакова (кстати, до сих пор считаю, что там он сыграл в мяч, а Хандановича нужно было удалять за удар Кержакову в пах). Дальше сборная совсем рассыпалась. Удаление Жиркова же подвело к ужасной мысли: хиддинковские чудеса закончились, той ламповой, душевной и эмоциональной команды больше нет.

Помню, как на эмоциях написал другу пафосную СМС о том, что так и пропадает вера в команду. В ответ на это мне пришел грустный смайлик – он вроде бы не особо расстроился из-за поражения. Для меня же Марибор был одним из немногих кошмарных моментов, который навсегда вонзились в память.

С тех пор, смотря матчи сборной, сдержанно радуясь даже громким успехам. Просто не хочется лишний раз разочаровываться, как в ноябре 2009 года.

Михаил Морозов

Злость

Та сборная была прекрасна, даже когда уступала – отрезками с Испанией на Евро смотрелись прилично, с Германией в отборе к ЧМ – вполне солидно. Гол Печника в первой игре – недоразумение. Перед ответкой – никакой тревоги. Израиля, как тогда в 2007-м, не будет – ведь уже стали взрослее, крепче и просто сильнее.

Но именно первый тайм ответной игры в Мариборе возмутил так, как ничто раньше. Эта сборная уже не была прекрасна. Она была жалкой и беспомощной, неспособной ничего контролировать. В перерыве мы созвонились с другом – мы никогда не говорили на таких тонах ни до, ни после – мы просто орали друг другу в трубку, будто бы ругаясь между собой, а на самом деле – на все, что происходило в том тайме. Конечно, усилило и то, что гол был забит как раз перед самым перерывом. Была ли это истерика – вряд ли, тогда б и телефон долго не прожил. Но со злостью был перебор.

В конце игры уже не было таких эмоций. Это была вернувшаяся к нам безнадежность прошлых лет от проваливающейся родной команды. Мне нужно было сдавать материал на один из сайтов, и я отвлекся. Но до самого ЧМ потом жгло – как же его смотреть без наших. Включать матч Словения – Алжир было нелегко – там обязаны были быть наши, чудесный Аршавин, реактивный Жирков, мощный Павлюченко, умный Зырянов. ЧМ исправил чуть позже, но, к сожалению, совсем не сразу. С тех пор мы не пропускали ни одного крупного турнира, что, кажется, понемногу разучились ценить.

А самая сильная эмоция от вылета все равно была тогда, в перерыве Марибора. Проорать в телефон все 15 минут перерыва – это было ужасно. Я больше так не хочу.

Александр Плеханов

Апатия

Я очень хорошо помню три момента из того провала сборной:

• Тот самый гол Словении в первом матче.

• Тот самый гол Словении во втором матче.

• Тот самый проход Словении на ЧМ.

Да, больше всего мне запомнилась именно сборная Словении, потому что Россия уже тогда ощущалась какой-то безликой. Ее лицо осталось на Евро, где мы обыгрывали Голландию, пиарили Аршавина и других российских талантов. Тот случай, когда предпочитаешь забыть окружающую действительность и оставляешь только одно выделение – настоящее, положительное. Вся боль от одного матча почему-то мимолетно прошла.

Словения выиграла у России одним голом из двух – решающий из них был совсем не в Мариборе. Я видел его на кухне дома моей бабушки, а запомнил по парню с фамилией Печник. Почему-то он казался мне даже смешным: радовался одному мячу так, будто его сборная уже выиграла сам ЧМ. Потом Печник приезжал в «Крылья Советов», а сейчас закрепился в японских клубах – ему уже 33. Был героем, но высоко не прыгнул.

Кальянные разоблачения, критику игроков, те злость и грусть я просто не осознавал. Теперь почти не помню и ту сборную Хиддинка, которая тогда проиграла. Чудеса России закончились раньше одного стандартного поражения от команды-середняка. Не в обиду игрокам и тренеру, но прогресс новой сборной России сейчас интересен намного больше. Особенно после домашнего ЧМ, куда не надо было проходить отборы и стыки.

В той Словении было много странных персонажей, которые потом потерялись и растворились в местном футболе – даже это не несет с собой какое-то разочарование. Через десять лет после того поражения я вспоминаю себя, тот матч и делаю лишь один собственный вывод: спасибо за урок. Возможно, потом болельщики так сильно не радовались бы каждому попаданию России на крупный турнир.

Денис Лапшин

Сожаление

Марибор – это такое очень затяжное «оооох». И здесь речь не о самом матче: ладно, что проиграли не самому сильному сопернику, ладно, что даже не вышли на чемпионат мира. Эти 0:1 – важный маркер ситуации в российском футболе в целом.

2008 год – эйфория. Бронза на чемпионате Европы, два еврокубка «Зенита» всего через три года после ЦСКА и начало массового отъезда в европейские клубы. К матчу со Словенией в Европе были Аршавин, Жирков, Павлюченко, Билялетдинов, Погребняк – нереальный успех российского футбола, который несколько лет до (а как выяснилось – и много лет после) варился внутри РПЛ.

До Марибора в прессе все чаще появлялись заявления, что вот-вот Россия выиграет какой-нибудь трофей, а наши клубы будут зажигать в Лиге чемпионов. И в это верилось, потому что у нас и правда все получалось.

Облом.

Если бы в 2009 году уже случилось то самое чемпионство «Лестера», то наверное российское чудо можно было бы сравнить с ним. Целый год, который наши футболисты прожили с нереальным эмоциональным подъемом – это о том, как верить в себя, выложиться на 200% и подарить стране праздник. Но английская команда тогда еще не показала, что на следующий год все возвращается обратно, поэтому мы верили, что 2008-й – это не просто чудо, а основа для постоянных будущих успехов.

Символично, что годовщина Марибора пришлась на понедельник. Матч со Словенией – это утро понедельника всего нашего футбола. Время, когда наконец осознаешь: выходные кончились, впереди много работы. И эту рабочую неделю мы проживаем до сих пор.

А что тогда чувствовали вы?