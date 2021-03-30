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Юрий Жирков
Статистика
Юрий Жирков - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1983 (43), Тамбов
#18 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
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Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
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Чемпионат Европы 2008
Кубок Первого Канала 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Товарищеские матчи 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Суперкубок УЕФА 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Россия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2 : 1
30.03.2021
Россия
1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Россия
2 : 1
27.03.2021
Словения
1' - 68'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Мальта
1 : 3
24.03.2021
Россия
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