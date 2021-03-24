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Юрий Жирков
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Юрий Жирков - статистика
Защитник
Имя
Юрий
Отчество
Валентинович
Фамилия
Жирков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Тамбов
Гражданство
Воспитаник
Спартак (Тамбов)
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 августа 1983 (39 лет)
Рост
180
Вес
75
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Россия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
30.03.2021
1' -46'
Словакия
2:1
Россия
27.03.2021
1' -68'
Россия
2:1
Словения
24.03.2021
Был в запасе
Мальта
1:3
Россия
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Возрастное ограничение
18+
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