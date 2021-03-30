Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Кубок Атлантики 2016 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Россия. Молодежное первенство 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Copa del Sol 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Barclays Asia Trophy 2011 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Англии 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Суперкубок России 2009 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок Первого Канала 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Суперкубок России 2007 Товарищеские матчи 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Суперкубок УЕФА 2005 Россия. Премьер-лига 2004