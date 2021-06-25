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Юрий Жирков
Новости
Юрий Жирков - новости
Завершил карьеру
20 августа 1983 (43), Тамбов
#18 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
3 сентября
20
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
20 августа
1
Жирков обозначил, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство
20 июля
4
Жирков – о трансфере «Краснодара»: «Плохо скажется на уровне РПЛ»
15 июля
Жирков предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
12 июля
1
Видео
Жирков впервые прокомментировал драку в любительском матче
11 июля
3
Жирков вынес вердикт 41-летнему Роналду
27 июня
6
Видео
Стало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
25 июня
7
Видео
Жирков подрался в любительском матче
25 июня
21
В «Динамо» объяснили уход Жиркова
21 июня
5
Жирков высказался о первом опыте в тренерской карьере
13 июня
Жирков ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
11 июня
11
Жирков высказался об отстранении России от международных турниров
10 июня
Еще один тренер покинул «Динамо»
25 мая
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
22 мая
8
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
14 мая
2
Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»
11 мая
1
42-летний Жирков ответил, сколько минут смог бы сейчас отыграть в РПЛ
18 марта
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
17 марта
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
17 марта
1
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
17 марта
11
Жирков оценил слова Аршавина, исключившего «Спартак» из топ-клубов
12 марта
2
Жирков сказал, готов ли работать в «Спартаке»
12 марта
1
Жирков уличил во лжи Аршавина
9 марта
11
Журавель рассказал сумасшедшую историю про Жиркова времен «Челси»
6 марта
3
Реакция Жиркова на разгром «Спартака» в дерби с «Динамо»
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21 февраля
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