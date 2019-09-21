Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Юрий Жирков
Главные новости
Реклама
РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
21
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
166
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
Реклама
«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
15:25
«Ахмат» – «Оренбург»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Юрий Жирков - посты
Защитник
Имя
Юрий
Отчество
Валентинович
Фамилия
Жирков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Тамбов
Гражданство
Воспитаник
Спартак (Тамбов)
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 августа 1983 (39 лет)
Рост
180
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
21.09.2019 21:32
Зенит – Рубин о матче 21 сентября 2019. Российская Премьер Лига
Российская Премьер Лига. Чемпионат России по футболу. Зенит – Рубин 5:0. 10 тур. Обзор матча.
09.09.2019 20:43
Стадион Калининград трещит по швам
Что происходит с футбольным стадионом в Калининграде ? Почему так много трещин и дефектов во круг арены ? Все ли нормально внутри самого стадиона ?
08.09.2019 22:13
О матче Россия – Казахстан и тренере сюрпризе
Матч Россия – Казахстан. 9 сентября 2019 года. Чемпионат Европы 2020. Футбол.
07.09.2019 12:33
Артем Дзюба о критике после матча Шотландия Россия 1-2
Форвард сборной России Артем Дзюба после победы над Шотландией (2:1) в матче квалификации Евро-2020 прокомментировал ситуацию с критикой национальной команды.
07.09.2019 11:28
Эмоции после матча Шотландия – Россия 1:2 / Чемпионат Европы 2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионат Европы — 2020 сборная Шотландии принимала сборную России. Встреча завершилась со счeтом 2:1 в пользу гостей.
01.09.2019 22:26
О матче Спартак – Зенит 1 сентября 2019 / Российская Премьер Лига
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20 8-й тур. Обзор матча Спартак – Зенит 0-1
29.08.2019 21:07
Зенит Санкт Петербург / Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
«Зенит» сыграет в группе G с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом»
30.05.2019 17:04
Артем Дзюба перейдет в Английский клуб
Артем Дзюба и вправду собрался в Англию. Хочет Артем перейти в Английский клуб уже и агента себе нашел. Агент самого Роналду. Знаете что я думаю ведь тут самое главное чтобы про Дзюбу потом не писали в интернете то что пишут сейчас про Леонида Слуцко
17.05.2019 20:22
Геннадий Орлов ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ В МИРЕ. Артем Дзюба. Андрей Аршавин. Новости футбола сегодня
В одном из интервью у комментатора Геннадия Орлова спросили на счет Артема Дзюбы, мол сможет ли Артем играть в Англии. Ну и Орлов как лучший эксперт в мире все свои мысли выложил на стол. Сказал Артем может и даже поведал тайму по чему у Аршавина...
05.05.2019 18:07
Зенит ЧЕМПИОН НЕ УРОВНЯ Лиги Чемпионов. Интервью Владислава Радимова. Новости футбола
Зенит чемпион не уровня Лиги Чемпионов. Продолжается эйфория после того как Зенит стал чемпионом России по футболу в 2019, а у меня эйфории нет потому что знаю что много Зениту в Лиги чемпионов не светит. Команда не того уровня.
08.07.2017 13:00
Даже солнце в зените. Зачем Питеру столько футболистов?
Блог «Андре Андре» – о первых шагах Фурсенко, Сарсании и Манчини.
18
05.07.2017 07:39
Зачем «Зениту» столько игроков?
Разбираемся в трансферной политики питерского клуба
1
10.12.2016 17:39
Чужие
Вот-вот состоится переход Александра Самедова в «Спартак». Блог «Мысли в слух» предвещая много негатива в сторону Самедова, вспоминает игроков, чьи переходы внутри РПЛ были встречены гневом фанатом.
26.10.2016 18:51
Российские футболисты, когда-то выступавшие в АПЛ
Российских футболистов выступает в Европе сейчас не очень много... Но было время, когда за похождениями Русских в Европе было интересно смотреть
04.09.2016 18:00
Тест: насколько хорошо вы знаете обновленную сборную России?
Петиция о роспуске сборной была услышана. Новый тренер набрал новую команду. Не хватает только новой игры. В преддверии матча с Ганой самое время проверить свои знания о сборной, пока кто-нибудь не создал петицию о роспуске болельщиков.
12
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение