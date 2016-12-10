Вот-вот состоится переход Александра Самедова в «Спартак». Блог «Мысли в слух» предвещая много негатива в сторону Самедова, вспоминает игроков, чьи переходы внутри РПЛ были встречены гневом фанатом.

1) Владимир Быстров ( «Спартак» – «Зенит»)– Воспитанник Питерской школы «Смена» Владимир Быстров получал много негатива от фанатов своего родного клуба в течение 5 лет. С 2009 по 2014 год, как он уже успел поиграть за Московский «Спартак» и признаться в любви к этому клубу.Были поцелуи эмблем, красно-белых, и негативные отзывы о «Зените» в прессе. Естественно Питерским поклонникам это очень сильно не нравилось. И как только они узнали о переходе Быстрова обратно в стан «Зенита», сразу же стали готовить свой ответ Владимиру. Про него пели матерные песни, вывешивали баннеры, оскорбляли в соц.сетях. Во многом из-за этого Быстров не смог достойно выступать за команду из своего родного города.

2) Артем Дзюба («Спартак»– «Зенит)– Как же тяжело, когда на пике карьеры свой воспитанник уходит в другую команду. Этот случай про Артема Дзюбу. Будучи главной звездой «Спартака» Артем принял решения уехать в Северную столицу, случилось это в 2015 году.И вот уже почти 2 года Дзюбу терроризируют фанаты Московского «Спартака». Как только ему доводится играть в Москве, против родной для него команды, фанаты свистят ему в спину при каждом приеме мяча. Так же как в случае с Быстром поют про него песни и вывешивают баннеры. Артем на это отвечает голами, так ладно бы он их, из-за уважения не праздновал, так нет...Он радуется с таким восторгом, что еще больше провоцирует грязи в свою сторону.

3) Александр Кокорин ( «Динамо»– «Зенит»)– В виду слишком медийного образа жизни, у Александра очень плохие отношения с собственными фанатами( «Зенита»). Переходя в «Зенит», Кокорин хотел выступать в ЛЧ, быть на виду у Европейских грандов. Но вместо этого он попадает в разные скандалы( как после Евро– 2016), и играть на прежнем уровне ему совсем не удаётся. Сейчас кроме брани в его адрес, попросту нечего нет...Пора браться за голову, Александр!

4) Юрий Жирков( «ЦСКА»– «Анжи» – «Динамо»– «Зенит»)– В Российском футболе есть свой Златан Ибрагимович, только Швед, поменяв много клубов, продолжает выигрывать титулы и быть на виду. Юрий Жирков же наоборот идет по нисходящей. Поменяв столько клубов, он просто обязан был получить негатив со стороны фанатом, тем более у нас в стране. Вот такой вот менталитет...

5) Роман Широков ( «Зенит»– «Спартак»– « ЦСКА»)– Роман Широков всегда умел находить слова для общения с болельщиками. Вспомнить хотя бы перепалку с болельщиком »Зенита» в аэропорту в Казани.

После этого, на Романа обрушилось столько негатива. Что ему не позавидуешь...Но к счастью, он умело выходил из таких ситуаций. Сейчас же он работает на «Матч» ТВ. С таким словарным запасом, вам там точно не затеряться, Роман Николаевич.