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Мысли в слух
Блог PRO спорт. Спортивная жизнь моими глазами. Мой черновик.
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Мысли в слух.
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8 января 2017
Где сейчас выступают игроки «Торпедо» сезона 2014-2015?
В сезоне 2014-2015 Московское «Торпедо»выступало в Премьер-лиге, причем успешно.Сейчас же команда, из-за финансовых трудностей, играет во 2 дивизионе нашего футбола. Блог «Мысли в слух» о том, где сейчас выступают игроки той команды.
800
4.5
4 января 2017
Грубияны
В прошедшем сезоне Понтус Вернблум в очередной раз был самым грубым игроком по статистическим данным. «Мысли в слух» вспоминает легионеров, которые в своё время, тоже отмечались жесткой игрой на полях России.
51
5
2 января 2017
Почему Сергей Семак заслужил работать главным тренеров в «Уфе»?
Блог «Мысли в слух» о том, почему Сергей Богданович давно уже засиделся в помощниках. И почему «Уфа» реальный шанс доказать всем свою состоятельность.
57
1
29 декабря 2016
Все голы Федора Смолова в прошедшем сезоне
Федор Смолов был признан лучшим игроком России по итогам 2016 года.Блог «Мысли в слух» вспоминает ВСЕ голы Федора, и делает видео ряд этих мячей.Благо посмотреть есть на что.
151
3.5
26 декабря 2016
От Бранко до Хагена
Блог «Мысли в слух» вспоминает самых неординарных легионеров в истории РПЛ. Они отмечались не только игрой на поле, но и смешными выходками.
283
5
18 декабря 2016
Парень с нашего двора
Блог «Мысли в слух» постепенно подводит итоги уходящего 2016 года. По нашему мнению лучшим игроком этого года стал не Роналду (получивший золотой мяч)… А Джейми Варди из «Лестера». Почему? Смотрите наш обзор.
37
15 декабря 2016
Шанс для Грека из России
Блог «Мысли в слух» о том, почему Юрий Лодыгин должен получить второй шанс в «Зените».
13
10 декабря 2016
Чужие
Вот-вот состоится переход Александра Самедова в «Спартак». Блог «Мысли в слух» предвещая много негатива в сторону Самедова, вспоминает игроков, чьи переходы внутри РПЛ были встречены гневом фанатом.
398
1
4 декабря 2016
18+
Сегодня состоялась награждение премии «Первая Пятерка». Победителем был признан Александр Головин из «ЦСКА». Блог «Мысли в слух» о молодых игроках РПЛ, которые тоже достойны внимания.
204
4.5
2 декабря 2016
Уйти, нельзя остаться
Блог «Мысли в слух» советует Леониду Слуцкому побыстрее покинуть ЦСКА. И даже знает команды, в которых он бы точно пригодился.
207
3
1
23 ноября 2016
Почему переход Селихова в «Спартак» это плюс для всех?
Александр Селихов достиг невероятного прогресса. В свои 22 года, он уже вызывается в главную сборную страны, а теперь еще и подписал контракт с лидером Премьер-Лиги.»Мысли в слух» о том, почему этот переход полезен обеим сторонам.
174
5
10 ноября 2016
Призрак Фергюсона
Эпоха Сэра Алекса ушла уже давно, но до сих пор проблемы МЮ заставляют вспоминать старину Фергюсона. Блог «Мысли Вслух» разбирается в чем же проблема...
57
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