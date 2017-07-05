Зачем «Зениту» столько игроков?

Разбираемся в трансферной политики питерского клуба

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что 5-6 или даже 10 человек из состава покинут «Зенит» до 1 сентября. Некоторые из этой «десятки» должны будут уйти в аренду. Видимо это касается молодых игроков как Богаев и Кузяев.



На мой взгляд этого делать не стоит. Сколько раз мы сами кричали, что в команде необходима конкуренция для прогресса молодых игроков? И что же получается? В «Зените» на данный момент как минимум по два игрока на одну позицию, а в линии атаки и по три. Это ли не нужный уровень конкуренции?



Взгляните на два состава «Зенита»:







Безусловно, в линии зашиты трудно будет подвинуть именитых игроков как Жирков или Смольников. Но посмотрите на полузащиту и нападение! На картинках ещё не представлены такие игроки как Ерохин и Мак.



Кроме того, Фурсенко также заявил, что «Зенит» не собирается останавливаться и попробует приобрести новых игроков для стартовой обоймы.



Зачем же отдавать в аренду тех же Богаева и Кузяева, когда у них есть возможность конкурировать с Ивановичем или Нету? Разве они не будут профессионально расти на фоне таких мастеров?



Многие шутят, что зенитовцам необходимо поставить на стадионе вторую скамейку запасных. Подумайте сами, лучше вторая скамейка запасных, чем дефицит игроков и спад в середине сезона, как это бывает у ЦСКА. Тем более, «Зенит» пытается вернуть некоторых молодых воспитанников, что не может не радовать. Ведь в будущем они могут стать основными игроками команды и прийти на смену питерскому поколению Аршавина-Кержакова.

