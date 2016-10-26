Российские футболисты, когда-то выступавшие в АПЛ

Российских футболистов выступает в Европе сейчас не очень много... Но было время, когда за похождениями Русских в Европе было интересно смотреть

Алексей Смертин– Один из немногих футболистов из России, который выступал сразу в 4 Английских командах. Это «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм». Больше всего матчей Алексей провел за «Портсмут» с 2003 по 2004 года. Сыграв в 26 матчах, но голов так и не забив.

Андрей Канчельскис– Также как и Смертин выступал в Англии за 4 клуба. Этими клубами стали «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон». При этом Андрей помимо Русского гражданства, имеет еще и Английское. Вот как ему дорог Английский чемпионат. Это такая благодарность за время, проведенное в нём.

Андрей Аршавин– Кумир многих мальчиков в 2008 году. 4 гола на «Энфилде» помнит вся Россия. С 2009 по 2013 год, он провел за «Арсенал» 105 игр, и забил 23 гола.

Юрий Жирков– Один из любимцев Хидиннка. С 2009 по 2011 провел за «Челси» 29 игр, и забил только один мяч. Но зато в Лиге Чемпионов. Забил кстати он Московскому «Спартаку», в Лужниках.

Динияр Билялетдинов– Кумир болельщиц «Локомотива». После яркой игры в составе сборной и железнодорожников перешел в 2009 году в «Эвертон». За три сезона в Англии отличился 8 раз в 59 играх. В основном забивая ударами из-за пределов штрафной.

Павел Погребняк– Типичный Русский форвард. Или попросту столб. Быть, может эта манера его игры привлекла, скаутов «Рединга». Или может Дмитрий Рыболовлев этому переходу поспособствовал? Так же Павел пару игр отыграл в аренде в «Фулхэме». В общей сложности в Англии он провел 106 матчей и забил 30 голов.

Хочется, что бы как можно больше футболистов с Российским паспортом ехали играть именно в Англию. Ведь в этой стране так много возможностей для перспектив. Для набора навыков. Пожелаем удачи нашим игрокам в этом не легком деле.