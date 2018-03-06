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    Карл Хенри - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Карл
    Фамилия Хенри
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 33 0 0 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 3:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.04.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    21.04.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.04.2018 1' -90' Барнсли (Барнсли) 2:2 Болтон (Болтон)
    13'
    10.04.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    07.04.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Болтон (Болтон)
    03.04.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.03.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    31'
    10.03.2018 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.03.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Болтон (Болтон)
    90'
    20.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    67'
    17.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    34'
    13.02.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    45'
    02.02.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    20.01.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.01.2018 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2017 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Болтон (Болтон)
    26.12.2017 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:0 Кардифф (Кардифф)
    61'
    16.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.12.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Болтон (Болтон)
    87'
    02.12.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    56'
    25.11.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 5:1 Болтон (Болтон)
    21.11.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Рединг (Рединг)
    17.11.2017 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    2'
    04.11.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    28'
    31.10.2017 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:3 Болтон (Болтон)
    28.10.2017 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    21.10.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.10.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    30.09.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    26.09.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Болтон (Болтон)
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