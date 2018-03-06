Карл Хенри - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хенри
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хенри
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|33
|0
|0
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.04.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|21.04.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:4
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.04.2018
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|13'
|10.04.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|07.04.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|03.04.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.03.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|31'
|10.03.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.03.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|90'
|20.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|67'
|17.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|34'
|13.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|45'
|02.02.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|20.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|01.01.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.12.2017
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|26.12.2017
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|61'
|16.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.12.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|87'
|02.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|56'
|25.11.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|5:1
|Болтон (Болтон)
|21.11.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|17.11.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|2'
|04.11.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|28'
|31.10.2017
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:3
|Болтон (Болтон)
|28.10.2017
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|21.10.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.10.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|30.09.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|26.09.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Болтон (Болтон)