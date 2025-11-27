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Депортиво
Пьер-Эмерик Обамеянг
Новости
€ 2,50 млн
Пьер-Эмерик Обамеянг - новости
Депортиво
18 июня 1989 (37)
#7 | Нападающий
185 см | 78 кг
Габон | Франция
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Публикации
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
18 июля
Власти африканской страны закрыли свою футбольную сборную
1 января
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2025.11.27 23:37
10 звезд, которые пропустят ЧМ-2026
2025.11.22 11:20
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36-летний Обамеянг оформил покер за Габон и получил красную карточку
2025.10.10 19:30
Обамеянг стал рекордсменом Лиги чемпионов
2025.10.01 14:46
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«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
2025.07.31 18:43
Дубль 35-летнего Обамеянга принес «Аль-Кадисии» победу над лидером саудовской лиги
2025.01.27 22:24
1
Обамеянг рассказал о психологической травме после вооруженного ограбления
2025.01.07 18:35
Обамеянг перешел в клуб из Саудовской Аравии: известна его зарплата
2024.07.18 15:55
Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию
2024.06.23 06:04
Лучший бомбардир в истории Лиги Европы рассказал о проблемах с алкоголем
2024.05.30 19:19
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Назван лучший игрок сезона Лиги Европы – ему 34 года
2024.05.24 21:03
Лучшие трансферы сезона по версии Goal
2024.05.22 22:54
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Французский профсоюз футболистов определил символическую сборную Лиги 1
2024.05.14 11:29
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Головин – в команде сезона Лиги 1 в игре FC 24
2024.05.10 22:22
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Только у двух игроков больше ассистов в сезоне Лиги 1, чем у Головина
2024.03.31 10:16
Топ-30 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1
2024.03.21 13:45
Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА
2024.03.08 11:44
Фалькао утратил звание лучшего бомбардира в истории Лиги Европы
2024.02.23 20:53
Лига Европы. «Марсель» обыграл «Шахтер» (3:1) и выбил его, у Обамеянга 1+1
2024.02.23 01:00
Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo
2024.01.18 21:36
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Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола
2024.01.10 18:51
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У Обамеянга 100 голов на выезде в топ-5 лигах – больше только у трех нынешних игроков
2023.12.11 16:16
Объявлены номинанты на звание игрока недели в Лиге Европы
2023.12.01 08:49
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Габон с Обамеянгом не вышел на Кубок Африки
2023.09.10 08:51
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34-летний Обамеянг вернулся в Лигу 1
2023.07.21 20:10
34-летний Обамеянг вернется в Лигу 1
2023.07.19 15:16
«Марсель» претендует на форварда «Челси»
2023.07.15 14:38
Джеррард хочет подписать в «Аль-Иттифак» капитана «Ливерпуля» и Обамеянга
2023.07.04 07:59
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