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    • Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА

    Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА

    Нападающий «Марселя» Пьер-Эрик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы с учетом турнира предшественника – Кубка УЕФА.

    34-летний габонец оформил дубль в ворота «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала.

    На счету Обамеянга стало 33 мяча в основном турнире Лиге Европы/Кубке УЕФА. Он опередил шведа Хенрика Ларссона, у которого 31 мяч.

    • «Марсель» одержал победу в матче со счетом 4:0.
    • Обамеянг также имеет на своем счету 3 гола в квалификации Лиги Европы.
    • При этом Ларссон в отборах ЛЕ и Кубка УЕФА забил в общей сложности 9 мячей.

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    Источник: страница Squawka в соцсети X

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