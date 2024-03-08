Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА

Нападающий «Марселя» Пьер-Эрик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы с учетом турнира предшественника – Кубка УЕФА.

34-летний габонец оформил дубль в ворота «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала.

На счету Обамеянга стало 33 мяча в основном турнире Лиге Европы/Кубке УЕФА. Он опередил шведа Хенрика Ларссона, у которого 31 мяч.