Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА

Нападающий «Марселя» Пьер-Эрик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы с учетом турнира предшественника – Кубка УЕФА.
34-летний габонец оформил дубль в ворота «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала.
На счету Обамеянга стало 33 мяча в основном турнире Лиге Европы/Кубке УЕФА. Он опередил шведа Хенрика Ларссона, у которого 31 мяч.
- «Марсель» одержал победу в матче со счетом 4:0.
- Обамеянг также имеет на своем счету 3 гола в квалификации Лиги Европы.
- При этом Ларссон в отборах ЛЕ и Кубка УЕФА забил в общей сложности 9 мячей.