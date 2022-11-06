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    Пьер-Эмерик Обамеянг - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Пьер-Эмерик
    Фамилия Обамеянг
    Команда Челси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июня 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 83' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.02.2023 83' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    21.01.2023 81' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 63' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.01.2023 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    05.01.2023 5' -68' Челси (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.01.2023 73' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Челси (Лондон)
    27.12.2022 82' -90' Челси (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    12.11.2022 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Челси (Лондон)
    06.11.2022 1' -64' Челси (Лондон) 0:1 Арсенал (Лондон)
    27'
    29.10.2022 64' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
    22.10.2022 1' -74' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19.10.2022 81' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    16.10.2022 1' -58' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    08.10.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.10.2022 1' -76' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    38'
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