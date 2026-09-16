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Депортиво
Пьер-Эмерик Обамеянг
Статистика
€ 2,50 млн
Пьер-Эмерик Обамеянг - статистика
Депортиво
18 июня 1989 (37)
#7 | Нападающий
185 см | 78 кг
Габон | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
1' - 90'
88'
43, 79'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
1' - 90'
21'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Франции 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Саудовская Аравия. Кубок Короля 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
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Испания. Примера 2022/2023
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
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Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Суперкубок Англии 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок Германии 2017
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
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Германия. Кубок 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
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Германия. Кубок 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Германии 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Германии 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
6
5
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
1' - 90'
88'
43, 79'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
1' - 90'
21'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
1' - 85'
21'
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