Пьер-Эмерик Обамеянг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Пьер-Эмерик
|Фамилия
|Обамеянг
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Пьер-Эмерик
|Фамилия
|Обамеянг
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2023
|83' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|21.01.2023
|81' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|15.01.2023
|63' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.01.2023
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|05.01.2023
|5' -68'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.01.2023
|73' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Челси (Лондон)
|27.12.2022
|82' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Челси (Лондон)
|06.11.2022
|1' -64'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|27'
|29.10.2022
|64' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)
|22.10.2022
|1' -74'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|19.10.2022
|81' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|16.10.2022
|1' -58'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Челси (Лондон)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.10.2022
|1' -76'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|38'