Лига Европы. «Марсель» обыграл «Шахтер» (3:1) и выбил его, у Обамеянга 1+1

«Марсель» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы переиграл дома «Шахтер». В двух голах поучаствовал Пьер-Эмерик Обамеянг.

У габонца 31 гол в Лиге Европы – это рекорд (столько же у Хенрика Ларссона).

По сумме двух матчей дальше прошли французы. Это был их первый матч под руководством Жана-Луи Гассе.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Марсель (Франция) – Шахтер – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Судаков, 12 (с пенальти); 1:1 – Обамеянг, 23; 2:1 – Сарр, 74; 3:1 – Кондогбиа, 81.

Первый матч: 2:2.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!