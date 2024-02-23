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    • Лига Европы. «Марсель» обыграл «Шахтер» (3:1) и выбил его, у Обамеянга 1+1

    Лига Европы. «Марсель» обыграл «Шахтер» (3:1) и выбил его, у Обамеянга 1+1

    «Марсель» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы переиграл дома «Шахтер». В двух голах поучаствовал Пьер-Эмерик Обамеянг.

    У габонца 31 гол в Лиге Европы – это рекорд (столько же у Хенрика Ларссона).

    По сумме двух матчей дальше прошли французы. Это был их первый матч под руководством Жана-Луи Гассе.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Марсель (Франция) – Шахтер – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Судаков, 12 (с пенальти); 1:1 – Обамеянг, 23; 2:1 – Сарр, 74; 3:1 – Кондогбиа, 81.

    Первый матч: 2:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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