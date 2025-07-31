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«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга

Сегодня, 18:43

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в «Марсель» спустя год.

Летом 2024-го саудовская «Аль-Кадисия» выкупила его у французского клуба за 9 миллионов евро.

Сегодня провансальцы объявили о его возвращении в качестве свободного агента.

  • В составе «Аль-Кадисии» Обамеянг забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • За «Марсель» он провел 51 игру, оформив 30+11.
  • Рыночная стоимость габонца – 3,5 миллиона евро.
  • Форвард также известен по выступлениям за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Боруссию Д», «Милан» и другие команды.

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Источник: сайт «Марселя»
Франция. Лига 1 Саудовская Аравия. Премьер-лига Марсель Аль-Кадисия Обамеянг Пьер-Эмерик
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