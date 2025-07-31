«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в «Марсель» спустя год.
Летом 2024-го саудовская «Аль-Кадисия» выкупила его у французского клуба за 9 миллионов евро.
Сегодня провансальцы объявили о его возвращении в качестве свободного агента.
- В составе «Аль-Кадисии» Обамеянг забил 21 гол и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
- За «Марсель» он провел 51 игру, оформив 30+11.
- Рыночная стоимость габонца – 3,5 миллиона евро.
- Форвард также известен по выступлениям за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Боруссию Д», «Милан» и другие команды.
Источник: сайт «Марселя»