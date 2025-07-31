«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в «Марсель» спустя год.

Летом 2024-го саудовская «Аль-Кадисия» выкупила его у французского клуба за 9 миллионов евро.

Сегодня провансальцы объявили о его возвращении в качестве свободного агента.