Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самба Соу - статистика

Завершил карьеру
20 апреля 1989 (37), Бамако
#27 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Мали
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
15
0
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Вест Бромвич
2 : 2
15.02.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
08.02.2020
Лидс
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
0 : 1
28.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
19.01.2020
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
1 : 1
11.01.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
01.01.2020
Блэкберн
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
0 : 2
26.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
21.12.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.10.2019
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
1 : 1
01.10.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 3
27.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.09.2019
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 1
14.09.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
31.08.2019
Престон
Был в запасе
83'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Фулхэм
1 : 2
24.08.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Чарльтон
1 : 1
21.08.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
17.08.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 1
10.08.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
71'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
3
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+