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    Самба Соу - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Самба
    Фамилия Соу
    Команда Ланс
    Состав Молодежный
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 15 0 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2020 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    40'
    08.02.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Лидс (Лидс)
    83'
    28.01.2020 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    19.01.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.01.2020 1' -90' Рединг (Рединг) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.01.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Блэкберн (Блэкберн)
    45'
    26.12.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.12.2019 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    39'
    05.10.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    01.10.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    65'
    27.09.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    38'
    21.09.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    14.09.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    64'
    31.08.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Престон (Престон)
    83'
    24.08.2019 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.08.2019 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    17.08.2019 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    10.08.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    71'
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