Самба Соу - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Самба
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Ланс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Самба
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Ланс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|15
|0
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2020
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|40'
|08.02.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|83'
|28.01.2020
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|19.01.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.01.2020
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.01.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|45'
|26.12.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.12.2019
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|39'
|05.10.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|01.10.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|65'
|27.09.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|38'
|21.09.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|14.09.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|64'
|31.08.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Престон (Престон)
|83'
|24.08.2019
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|17.08.2019
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|71'