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Самба Соу
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Самба Соу - новости
Завершил карьеру
20 апреля 1989 (37), Бамако
#27 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Мали
Статистика
Новости
Публикации
Агент рассказал о срыве трансфера Смолова в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018
2024.03.04 09:25
«Динамо» объявило о трансфере Соу в «Ноттингем Форест»
2019.08.01 14:14
2
«СЭ»: Соу перейдет из «Динамо» в «Ноттингем Форест» за 700 тысяч
2019.07.30 23:18
5
Полузащитник «Динамо» Соу тренируется с «Лансом»
2019.06.11 08:19
1
Фото
Соу – лидер по отборам в первом круге РПЛ
2018.11.27 10:41
147
Хавбек «Динамо» Соу повредил сухожилие и выбыл минимум до конца года
2018.11.04 18:38
5
Хохлов: «В Кубке одна ошибка может определить исход. Мы ее допустили и проиграли»
2018.10.26 07:30
1
Фанаты «Торпедо» ухают хавбеку «Динамо» Соу
2018.09.26 21:16
15
Соу в матче с «Арсеналом» сделал больше отборов, чем все туляки вместе взятые
2018.07.29 19:39
11
Агент Соу: «Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило»
2018.06.04 10:41
3
Шунин – лучший игрок «Динамо» по итогам сезона. Он обошел в голосовании Черных и Соу
2018.06.01 01:54
8
Арустамян: «Краснодар» может приобрести Беленова, Соу и Стоцкого»
2018.05.04 23:04
5
Соу: «Контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке»
2018.01.09 21:01
3
Фото
«Динамо» объявило о продлении контракта с Соу
2017.12.30 14:12
4
Хохлов: «С Ташаевым и Соу есть некоторые договоренности – думаю, все будет хорошо»
2017.12.27 17:25
2
Широков: «Соу? Может уходить из «Динамо», я найду игрока сильнее»
2017.12.17 18:09
15
Орещук – о переходе Соу в «Краснодар»: «Без комментариев»
2017.12.17 14:02
2
Самба Соу может перейти из «Динамо» в «Краснодар»
2017.12.17 12:08
9
«Динамо» хочет продлить контракт с Соу
2017.11.28 10:52
1
Соу приступил к тренировкам в общей группе «Динамо»
2017.11.13 18:24
3
Фото
«Динамо»: «Восстановление Панченко и Соу идет по плану»
2017.10.06 12:53
Хавбек «Динамо» Соу пропустит порядка двух месяцев из-за разрыва мениска
2017.10.02 14:13
5
Калитвинцев – о травме Соу: «Есть подозрение на мениск»
2017.10.01 23:19
Будогосский сравнил гендиректора «Динамо» с кухаркой
2017.09.12 06:19
13
Веллитон посоветовал Соу сменить Турцию на Россию
2017.08.04 08:43
Соу: «Приношу удачу «Динамо»? Я просто игрок команды. Винтик в системе»
2017.08.04 07:33
2
Хавбек «Динамо» Соу не сыграет с «Ахматом» из-за сотрясения
2017.07.28 12:36
Силкин: «Динамо» предстоит борьба за выживание»
2017.07.25 10:31
18
Калитвинцев: «Надеюсь, к следующей игре Соу будет готов»
2017.07.24 01:28
1
Соу: «Потерял сознание, поэтому большую часть встречи с «Уралом» не помню»
2017.07.23 22:53
1
1
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