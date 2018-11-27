Соу – лидер по отборам в первом круге РПЛ

В прошедшие выходные завершился первый круг чемпионата России.

Лучшим футболистом по совершенным отборам по итогам первых 15 туров стал полузащитник «Динамо» Самба Соу. 29-летний футболист в среднем за игру совершал 3,4 отбора.

На втором месте идет защитник «Крыльев Советов» Никита Чичерин. На его счету по 3,2 отбора за 90 минут. Третье место делят между собой защитник «Оренбурга» Андрей Малых и полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев (3,1).