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    Соу – лидер по отборам в первом круге РПЛ

    В прошедшие выходные завершился первый круг чемпионата России.

    Лучшим футболистом по совершенным отборам по итогам первых 15 туров стал полузащитник «Динамо» Самба Соу. 29-летний футболист в среднем за игру совершал 3,4 отбора.

    На втором месте идет защитник «Крыльев Советов» Никита Чичерин. На его счету по 3,2 отбора за 90 минут. Третье место делят между собой защитник «Оренбурга» Андрей Малых и полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев (3,1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2018 10:41
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    Комментарии147
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 ноября 2018, 23:47

      Соул лидер по отборам, а мы ни у кого ничего не отбираем, а прибавляем... База отдыха на завтра подготовлена, можно заезжать с утра... )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 08:02

      отбирать не будем но и своего не отдадим..
      приветствую Олег!

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 08:04

      Привет, Андрюша ! Это точно, отбирать и делить не наш метод. Мы всё сами куём...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 08:05

      ))) ..... причём своим куём..))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 08:08

      я побежал Олег! чуть раньше сегодня надо . буду заскакивать моментами

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 08:08

      А то.... Заменителем или имитатором не пользуемся.)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 08:09

      Удачи, Андрюша ! И я сегодня к дочери по раньше иду.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 09:25

      (с) лидер по отборам...
      Статистика нынче считает всё, что нужно и не нужно... Скоро, наверное, будут считать количество вдохов игрока за игру... Лишь бы были какие-то показатели, которые можно обсчитать и по ним сделать "вывод" за игру...
      Но, ведь, это - ИГРА, это - брызги спортивного таланта...

      Привет, Олег! Доброго дня всем!

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 09:28

      (с) сегодня надо...
      Раз надо, значит НАДО!!..
      Тебя всегда отличало высокое чувство ответственности и самопожертвования во имя дела..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 10:41

      (с) ...имитатором не пользуемся

      ))) правильная позиция... пусть немощные имитируют )

      9
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 10:44

      (с) ...отличало высокое чувство ответственности...

      ....при низком пороге, социальной ответственности .... )

      ты меня пытаешься поставить выше чем я стою..)
      привет Андрес!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 10:52

      (с) к дочери пораньше пойду

      только в образе Берендеича к внучке не подходи... а то она подумает что это шинник, и испугается )

      9
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 10:56

      (с) меня пытаешься поставить...
      Мои попытки, если таковые и были, немощны и бесполезны, на фоне твоей некоторой экстравагантности и вариативности..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 11:00

      (с) немощные имитируют )...
      Как правило, немощные, неспособные и атрофированные, всегда хотят представлять из себя больше, чем есть на самом деле...
      Нам с такими не по пути..))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 30 ноября 2018, 12:32

      подумает что это шинник, и испугается
      -------------------
      ))
      Был у меня друг...афоризм помню до сих пор..
      "Спасибо,Лёха,хамчик сладкий!"))
      Вот чем-то ты,Бабаныч,его напоминаешь..))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 30 ноября 2018, 13:25

      (с) хамчик сладкий...

      Уважать себя, не уважая других, — это хамство.
      Не уважать себя, уважая других, — это незрелость.
      Не уважать себя, не уважая других, — это цинизм.
      Уважать себя, уважая других, — это достоинство... (с)

      Привет, кудесник слова с хорошей памятью и тонкой иронией..))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 ноября 2018, 13:31

      тонкой иронией..))
      -------------------------
      склоняюсь к третьему варианту,как видно..((
      но есть и проблески пуберантности..от второго))

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 30 ноября 2018, 13:35

      Тема на вечер..


      Сегодня последний день ,когда можно голосовать за "присвоение имени ..аэропортам"..
      У меня столько грязных слов по сему поводу накопилось..
      Что даже не хочу начинать .первым.
      Ваш выход,господа..
      а я пока по делу унесусь..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 30 ноября 2018, 13:40

      (с) склоняюсь...
      Это твои внутренние ощущения...
      В тебе хватает всего, просто, в разные эпизоды жизни, некоторые особенности натуры проявляются в большей или меньшей степени...
      Но это не недостаток и не достоинство, это - самобытность без опоры на правила, законы и понятия...
      А твои - зрелость, значимость, пользу и уважение, рассудят те, которые будут стоять над тобой в конце...
      Немногое скажут, но о многом подумают...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 ноября 2018, 15:43

      Немногое скажут, но о многом подумают...
      ----------------
      Хотелось бы ,чтобы оборжались,как обычно..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 30 ноября 2018, 15:55

      убечь, стрекнуть....:))
      ---------------------------------
      )))Толя,напомнил в живую..

      " - Устраивайтесь, товарищ профессор. - Я устроюсь, спасибо. Будет фордыбачить, скажите мне, мы его быстро приструним. Оставьте человека в покое. Спасибо, мы сами разберемся. Просто называть слова, да? Да, просто "ударить". Он ударил, я ударил, кто-то ударил. Ну, например, вломил. Ну, вломил. - Плохо? - Так... Жёгнул. - Жёгнул? - Жёгнул. Плеткой коня жёгнул, скоро так, резко. Понял. Еще. Матерно можно?
      Нае..,нет,это не то..
      - Так она слышала. - Нельзя. - А там много. - Я знаю. Наподдал. - Наподдал? - Да. Ну, это не выразительный какой-то глагол, женский. Хряпнул, ломанул. Вот глаголы мускулистые. Перелобанил, окрестил, саданул. Это не туда, нет. Врезал, вмазал. Пинул. Пинул? Это пнул, да? У нас бабка говорит: "Ух, варнак, как пинану сейчас!" Это старушечий глагол. Да лежи там, знаток. Взял на калган. - Это что? - Идите, я покажу. "

      Шукшин.. "Печки-лавочки"..прям представил...)
      я и Шломо.портрет на стене...)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 30 ноября 2018, 16:04

      Добрый вечер всем. Время летит шелестя оторванными листками календаря. Сегодня уже последний день осени.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 30 ноября 2018, 16:15

      Время летит
      ---------------------
      Привет,Саш.Пришёл добавить позитивчика?))
      Отошёл от вчерашней "битвы при Силаре"?))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 16:17

      (с) удрапать, убежать, умчаться...
      Как в фильме, - и это всё о нём!..))

      Привет, достопочтенный!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 30 ноября 2018, 16:19

      Привет Леша! Сегодня успокоился. Знаешь не столько поражение Спартака огорчает ,сколько обстановка вокруг команды.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 30 ноября 2018, 16:21

      (с) Время летит шелестя ...листками...
      Что там дни, Саня?!.. Годы отваливаются крупными пластами, обнажая нашу старость, ум и прозорливость!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 30 ноября 2018, 16:22

      обстановка вокруг команды.
      -----------
      Верю.
      "мы давно так живём"(с)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 30 ноября 2018, 16:22

      (с) сколько обстановка вокруг команды...
      Излишне много внимания к команде и слишком многие позиционируют свою озабоченность делами и результатами...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 30 ноября 2018, 16:24

      Андрей привет! "И это все о нем" - название помню а вот фильм призабыл. Очем там?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 30 ноября 2018, 16:25

      (с) Отошёл от вчерашней...
      Весь ты такой..))
      Вроде, спросил на позитиве и для настроения, а сам угораешь внутренней иронией..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 30 ноября 2018, 16:27

      Маразм руководителей клуба ,перекинулся еще и на нового тренера.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 30 ноября 2018, 16:27

      (с) вот фильм призабыл...
      В ролях Леонов и Костолевский... История о мутном исчезновении человека в сибирском посёлке...

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 30 ноября 2018, 16:30

      Андрей ,Леонид Марков есть в том фильме?

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 ноября 2018, 16:32

      внутренней иронией..))
      -----
      может и прав ты..
      не раз замечал..,пошутишь ,а со стороны вроде и обидно..
      Ну не виноват я ,что третий глаз если и вырастает,то на языке..(

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 30 ноября 2018, 16:34

      ,Леонид Марков
      ---------
      Гасилов,бригадир..
      Классная роль.
      Жалко Лёня ушёл рано...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 30 ноября 2018, 16:38

      Замечательный актер. Всегда восхищался его таланту. Он правда больше играл в театре. У него есть сестра ,тоже актриса. Не знаю жива ли сейчас.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 30 ноября 2018, 16:50

      (с) Леонид Марков...
      Есть. Но это уже из Гугла. Для коммента я использовал название фильма, а не его сюжетную составляющую..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 30 ноября 2018, 16:53

      (с) Ну не виноват я...
      По мне, так вины и нет..)) Но как на это посмотрит Андрик?!..))
      А глаз на языке - это не так страшно, даже удобно..))
      Хуже, если он где-нибудь в районе поясницы росток даст с прищуром..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 30 ноября 2018, 16:56

      Этот фильм шел в советские времена. Ну а Марков просто талантище.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 ноября 2018, 17:01

      Но как на это посмотрит Андрик?!..))
      ------------------------
      Нормально посмотрит.Мы похожи.. иногда..Брякнешь что-нибудь,потом сам не разберёшься...),а то и не отмоешься.
      не зря у меня, кроме маркизов,)) по другой линии донские казаки в далёком прошлом маячат..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 30 ноября 2018, 17:02

      (с) больше играл в театре...
      Дааа... Тогда были Актёры... А сейчас артисты, которые готовы сниматься на любых ролях в различных сериалах и рекламах...
      И знают их не по фамилиям, а по ролям, - типа, Гена Букин... Таким его и закопают...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 30 ноября 2018, 17:06

      (с) по другой линии...
      Как отмечали ряд писателей, то "Поскреби русского – найдешь татарина..." Так и у всех нас...
      Да, ладно, я без претензий..))
      Так, брякнул, а теперь отмываюсь..))

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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 30 ноября 2018, 17:09

      Да уж пусть живет и сам закапывает свой талант. А так ты прав ,поменялись все ценности, лезут напролом что бы сняться в фильмах пусть и невысокого художественного качества.

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 ноября 2018, 17:20

      Battle -stop,were done here. ,а то третий глаз белеет потихоньку..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 30 ноября 2018, 17:41

      Приветствую всех. Нет, Саша, Римма Маркова тоже умерла не так давно, прожив долгую жизнь.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 30 ноября 2018, 17:49

      Это точно, Андрей. Считают всякую хрень, которая не характеризует игровые действия футболиста на поле. В советское время бытовал такой термин "игра без мяча". Это когда игрок делает рывки, предлагая себя для паса. Открывается, блокирует игрока соперника, чтобы тот не мог получить пас, перекрывает свободные зоны, для предотвращения паса туда теми же соперниками, сам уводит за собой защитника, смещаясь на фланг, давая коридор партнёру и т.д. Всё это без касание мяча, но где проявляется игровой футбольный интеллект. Никакая нынешняя программа на это не заточена, кроме глаз и мозга скаута, селекционера и эксперта-аналитика.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 17:52

      Да и так уже стала понимать. Как отец уходит из дома, она в крик. За отцом как проснётся, папа, папа. Минут 10 успокаивал разными игрушками, пока затихла. И так по пятам за ней ходил по квартире, чтобы не упала и не ударилась головой. Ходит ещё не уверенно.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 17:55

      (с) проявляется игровой футбольный интеллект...
      Подпишусь под каждым словом...
      Цифры статистики слепы перед взором специалиста...

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 17:58

      (с) они разворачиваются и алга...
      Из таких бы людей гвардию скирдовать!..
      Тогда бы и приказ Сталина №227 («Ни шагу назад!») не понадобился...

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 18:03

      (с) К сожалению...
      К сожалению, и игроков таких нет, нет и такого уровня подготовки и готовности...
      Вспоминая былое, мне кажется, что сборная СССР образца 1986 года, нынче, загоняла бы многих, даже в старых бутсах...

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 18:04

      (с) один мой знакомый...
      С такими знакомыми и в окружении не перестанешь улыбаться..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 18:06

      Начинал и многое впервые как теоретик и практик футбола создал в тактических схемах Борис Аркадьев, потом Дед -- Виктор Маслов в московском "Торпедо" и после в Динамо Киев. А затем Бесков и Лобановский добавили свои схемы и тактические действия.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 18:12

      Когда некоторые вопрошают, а что этот тренер выиграл ?... Так хочется сказать таким, что не тренеры выигрывают, а игроки на поле. И если есть плеяда игроков, которая подобралась в клубе, они и выигрывают с этим тренером. Потом игроки уходят или заканчивают играть и тот же тренер с новыми уже ничего не выигрывает или уйдя в другую команду также не добивается успеха.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 18:14

      Это уже диагноз, они как кошка с собакой. Один провоцирует, другой в силу своей эмоциональности заводится и его банят, а провокатор и такой же подстрекатель остаётся всё время не при делах...

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 18:18

      (с) Кукуй,как чувствует...
      кукуй ничего не несёт в чат, кроме провокаций... Он терпим, но балластен... Знает кого и с чем поддеть и подтолкнуть... По мысли, его редкие высказывания заслуживают внимание, но то как он ведёт себя, - как минимум не красиво...
      А Рава, слишком много полагается на эмоции и справедливость...
      Эмоции губят, а справедливость - редкая и неуловимая субстанция...

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 18:21

      Я не раз говорил многим, назовите мне тренеров "Барселоны" за последние 10 лет ? Они там меняются , а команда играет и делает результаты. Есть игроки, которым тренер не нужен. А у нас большинство выходит выполнять установку тренера, а не играть, творить и импровизировать на футбольном поле проявляя своё индивидуальное мастерство и участвуя в командных действиях.

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      insider_retro > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 18:29

      (с) Есть игроки, которым тренер не нужен...
      Однозначно и неоспоримо!!..
      Наверняка, во многие коллективы новые тренеры вместо пользы приносят разлад и хаос под видом новых требований и установок..))

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 18:43

      (с) ушли Хави, Иньеста, Пуйоль...
      Они ушли и с их уходом пропала, любимая мной tiqui-taca..((
      Верните мне тики-таку...

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      Рубик Докоян > insider_retro 30 ноября 2018, 18:45

      Я знаю много примеров как вели себя игроки на установке и на теоретических занятиях. Ветераны, капитаны команд были непререкаемые авторитеты, и они решали, подсказывали и пихали на поле, а не тренеры у бровки как сейчас устраивают театр одного актёра. Игорь Нетто говорил игрокам, забудьте, что вам говорил тренер и играем так-то. Лобановский в "Шахтёре" на теоретических занятиях и установке мог встать и уйти. Тренер Ошемков вслед : "Валера ты куда ?" -- Ну сколько можно одно и тоже", ответил ВВ. Но сам став тренер был диктатором и жёстко держал дисциплину. И признавал, что будучи игроком поступал не правильно и как тренер потом это понял. Ребята бухали и в день игры с утра и в перерыве, на тренировках были такие герои. В этом плане самые знаменитые были минчане: Пудышев и особенно Прокопенко, светлая ему память.

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 18:49

      Есть не заменимые, и то, что творили Хави и Иньеста в середине поля, таких теперь нет не только в "Барсе", но и в мировом футболе.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 18:50

      привет каталонцам !
      Атлетико (Маррас) форева !!!! ))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 18:55

      (с) "и это всё о нём"

      из за любви к Е. Леонову пришлось даже смотреть такой фильм, как - "премия" )
      смотрел и мучился, мучился и смотрел.... ох если бы не Леонов....)

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 19:02

      (с) смотрел и мучился...
      Думаю, мучения были вознаграждены..))
      Прикинь, а на какие лишения пошёл бы ты сейчас, что бы посмотреть на артиста или киноартиста нынешней эпохи?..
      Кто теперь достоин твоих мук и поклонения?..

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      Project Бабангида > shinnik 30 ноября 2018, 19:08

      (с) не зря у меня , кроме маркизов , по другой линии донские казаки ...маячат

      во где всплыло....!! а я то чую ... душа то родственная ... хоть я и казак и терский... но да не важно.. набивай люльку ))

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 19:17

      (с) День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп...

      К сожалению, это крайняя победа русского флота, как такового... Позже мы флот и корабли топили сами или теряли по бездарности флотоводцев... А теперь от былого флота остались только традиции... Другие доминируют и задают тон на морях и океанах...

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 19:34

      (с) кто теперь достоин твоих мук

      хороший вопрос! ну ты знаешь что я люблю "брата" это значит Бодров... царствие ему небесное!
      не очень люблю современное кино, но могу назвать несколько человек, ради которых могу посмотреть эпизода..
      Гармаш, Серебряников, Андрей Панин(не путать с педиком Алексеем) , ну к собственному удивлению Домогаров.
      это те кого смог вспомнить на скорою руку .
      а вообще я в ретро кино варюсь..

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 19:36

      (с)... другие доминируют ...

      ну возможно мы подводный мир больше контролируем чем надводный)

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 30 ноября 2018, 19:42

      Серебряков...

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 19:44

      (с) назвать несколько человек...
      Внесу и свои пять копеек... Гармаш раньше (не нынешний рекламщик Почта-банка), Серебряков (до Левиафана), ну а Панин - весь!!.. Чего только стоит его проникновенное: "-Ну,что?..Мыть-то будешь,паучок?.." (Антикиллер)
      Ретро... Это какой период по твоему исчислению?..
      Чиркани пару картин (которые я смогу вспомнить..) и пару актёров (знаковых и узнаваемы), - что бы я определился попредметней...

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 30 ноября 2018, 19:45

      (с) Серебряков

      ...да да ... поправил..

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 19:52

      (с) а в чем то нет ...
      Толя, пару строк дополню, - не в пику тебе и не в обиду всем...
      В ВОВ флоты берегли из-за превосходства противника, - тут уж не до проявлений... Тихоокеанский флот зашевелился только когда амеры раздолбали флот японцев в море и на базах...
      При СССР в основном игра мускулами без столкновений...
      А позже - всё как ты описал...
      И в САР сейчас всё барахло таскаем БДК, ремонтируя их по очереди...

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 19:52

      (с) ...не нынешний рекламщик .... (до Левиафана)

      тоже м
      были мысли добавить примерно то что ты добавил! но показалось это будет длинно.. с тобой на все сто согласен..

      ща Андрес... отвечу... мысли в кучу соберу..
      яж только расслабляюсь быстро а в кучу собраться... время надо..)

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 19:59

      (с) мы подводный мир больше контролируем...
      Скорее - нет, чем - да... Толя, может, поправит...
      Для ответного удара (замечу, не равнозначного), - пойдёт, но не более... Тут более, чем в тему будет книга, рекомендованная Максом "Чёрный день"...
      Тут успех определяют способность незаметно подойти и в нужный момент дать залп в обход ПРО противника... Технологии незаметного хода (стелс), количество атомоходов высоких классов и боевые характеристики ракет - вот, что определит успех миссии...

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      ...
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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 20:01

      (с) ретро ... это какой период ...

      ну примерно в 10 лет я посмотрел Брата, и это был водораздел... как и в музыке... стал нутром чувствовать бутафорию ( ну в моём понимании) и для себя делить на - годное и поганое!

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 20:04

      (с) скорее - нет , чем - да ...

      я ещё в некотором роде и в переносном смысле....)

      в авиации не силён))

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:08

      (с) это был водораздел...
      Вник, разобрался... Просто, подумал, что ты более ранние картины с Утёсовым и Крючковым имеешь в виду...
      Для меня из "старых" фильмов считаются приглядными:
      "Свой среди чужих...", "Горячий снег", "Иван Васильевич меняет...", "Они сражались за Родину"... Ну, и ряд похожих...

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:11

      (с) в авиации не силён...
      А для меня муть мутная - это балет и опера..))
      К своему стыду - театр... Возможно, просто я его не вкурил в силу редкого и давнего посещения...

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 20:16

      .... из последнего .... - "сибириада" ... Михалков тот ещё типок.. но тут был не отразим. но ещё больше брат из полит. бюро понравился.. ну тот что Елань в итоге спас

      из зарубежек , люблю артхаус ... или альтернативное кино ..

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      zigbert > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:20

      Что то я с этой "сибириадой" совсем не знаком.
      Привет Андрей!

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      ...
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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 20:22

      (с) ..наша задача охрана прибрежных вод..

      скажу по секрету Толян, что наши батискафы притаились в Марианской впадине, под видом морских чудовищ, и в любой момент готовы вынырнуть для решающего удара..)

      только между нами..!

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:25

      (с) Михалков тот ещё типок...
      И тем не менее не плох в ряде фильмов... Меня впечатлил в роли князя Пожарского в "Статском советнике"...
      Перечисленное тобой ниже, пока, не готов даже обсуждать... Загнал ты меня..))

      На некоторое время отлучусь...
      Приглядели котейку по объявлению, поедем смотреть и бронировать..))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 30 ноября 2018, 20:26

      (с) с твоей "сибириадой" не знаком

      сам о ней недавно случайно узнал... музыку Артемьева слушал, и так вышел на этот фильм.. заинтересовало.. начал смотреть.. бросил... но оказалось это не просто... тянет.... второй заход был запойный... несколько дней под впечатлением..

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 20:28

      (с) приглядели котейку по объявлению

      ну всё... хана обоям...)

      6
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:30

      Андрей тебя с 20 !!!
      Пару слов о фильме.Кто режиссер?

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 20:31

      (с) котейка по объявлению

      уж всем твердю...
      - "вор должен сидеть в тюрьме" а кот на воле...тобишь на даче..)

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      Project Бабангида > zigbert 30 ноября 2018, 20:36


      (с) кто режиссёр ?

      к моему удивлению, режиссёр Кончаловский старший... фильм по типу - "война и мир" эпопея.. такое абы кому не дадут снять

      (с) 20!

      спасибо Сань! но мне пофиг если честно на цифры... здесь они вообще ни о чём не говорят

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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 20:41

      (с) рекорд китаёсы 7 км...

      тот их так сожмурило...) видать всем китаем погружались )

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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 20:42

      (с) китаёсы 7 км...

      спускаются значит китаёсы на дно марианской... а там из за угла батискаф в ушанке выплывает - "стой кто идёт...?" ))

      6
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      zigbert > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:45

      Может появится случай. Посмотрю. Хотя военные фильмы я смотреть не любитель.

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      Project Бабангида > zigbert 30 ноября 2018, 20:48

      Саня , он не военный..! просто несколько эпох захватывает... война там мельком и вообще на втором плане .
      прочти аннотацию к фильму...

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      zigbert > Project Бабангида 30 ноября 2018, 20:53

      Андрей ,слышал там у вас снега навалило. У нас с этим просто беда. Хотя морозы доходят до -15.

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      zigbert > shlomo 30 ноября 2018, 21:00

      Привет Толя! Спасибо за информацию. Если учесть что я люблю хлеб ,все остальное по продуктам у меня совпадает с китайцами.

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      Project Бабангида > zigbert 30 ноября 2018, 21:04

      (с) слышал у вас там снега навалило..

      больше разговоров... у нас просто снег это как стихийное бедствие... никто его никогда не ждёт.. а он бывает ураганом налетает... ещё вчера допустим +15 птички поют(хоть и январь) а к вечеру ветер подул, и ночью на те.... вывалило .... да противный ... мокрый... минус пять , и всё в лёд.... коллапс... паника... всё пропала... дороги перекрывают.. ну никто не готов... он на следующий день растает, и как буд то и не было.. но этот день когда навалила, ещё пережить надо..

      ну и везде неоднородно.. ближе к горам и в северной части к ростову и ставрополю, это дела чаще.. у нас и в краснодаре пореже но всегда с последствиями

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 30 ноября 2018, 21:08

      Нет Толь утку не топлю. Топлю курицу (т.е. употребляю). Пища простая в рационе. Вот к примеру сегодня откушал зеленых щей.

      6
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      zigbert > Project Бабангида 30 ноября 2018, 21:16

      Выходит завидовать вам не стоит. Да если взять по всему миру ,климат изменился. Даже у нас на Новый год бывает слышно дробь дождя.

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 30 ноября 2018, 21:32

      Нет Толя это не те щи. Их собираем осенью ,рубим ,квасим. Раньше хранили в деревянных кадках. А сейчас раскладываем в пакеты порциями и в морозилку.

      6
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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 21:39

      (с) несколько фактов о китае

      как сказал Мао Дзедун перефразируя Конфуция
      - граждане китайцы..! сколько глаза не округляйте что бы стать Русскими , ничего у вас не выйдет... ибо на каждого русского душа положена, а у китайцев одна на всех... в этом и разница.. и розница

      7
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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 21:44

      (с) хана обоям...
      Приглядели, задаток оставили, забирать через неделю..))
      Пару раз в месяц переклеивать обои - это же так романтично!..))

      6
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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 21:47

      Всем привет ! Сегодня кулинарно-кинематографический вечер. ))) А я смотрю баскет и кемарю, сегодня ночь проворочался, но так и не заснул.

      5
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 30 ноября 2018, 21:50

      Надо заканчивать. Всего доброго. Приятных снов.

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 21:51

      (с) день "жестянщика" точной даты не имеет..

      ну прикинь Толь...! стоит жара несмотря на январь... все в лёгких кофточках на расслабоне... может резну уже летнюю обуть... че зимнюю стирать ... а тут - херрак...!!! блин... да не может быть... ущипните меня... мы же не на Таймыре живём...
      а блондинки так вообще тормозят только об впереди идущего ...)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 30 ноября 2018, 21:52

      До завтра, Саша. Спокойной ночи.

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 21:54

      (с) переклевать обои так романтично ..

      ты в этот счёт ещё и занавески смело включай... обоями не отделаешься..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 21:58

      (с) сегодня кулинарно - кинематографический вечер

      ага... с манжурским уклоном...
      Андрюха себе кота на ужин заказал..)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 21:59

      Кошачьи лапки по-китайки ?... ))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:03

      (с) обоями не отделаешься..)...
      Когда писал коммент, уже предполагал кто и сколько выльет помоев на мою природоохранную затею..))
      Перетерпим, воспитаем..))
      Подрастёт, начнёт мне сводки недельные и обзоры готовить..))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 22:03

      (с) кошачьи лапки по китайски

      "вы не любите кошек ....?
      просто вы их готовить не умеете" )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:06

      Я кошатником стал на старости лет. ))) Я их готовлю к домашним выступлениям...

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:06

      (с) кота на ужин заказал..)...
      Злой ты, Андрик!..))
      Ещё злее Шинника!..))
      Но про ужинок ты мне вовремя напомнил, - пойду просканирую холодильник..))

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 22:07

      (с) подрастёт , начнёт мне сводки недельные ...готовить

      "был бы у меня такой кот.... я бы вообще не женился.." (простоквашино)

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      insider_retro > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 22:09

      (с) стал на старости лет...
      Все мы на исходе лет начинаем переосмысливать, пытаться поправить, догнать и упредить..)) Успеем ли?!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 22:10

      (с) ещё злее Шинника

      блин.. так сразу и не поймёшь... ! толи ордин вручили , толи в харю плюнули..))

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 22:12

      ))) Такими поздравлениями обхохочешься.

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 22:12

      (с) Преподавал я у группы китайцев...
      Своеобразные ученики, даже на фоне остальных иностранцев-слушателей... Знают и понимаю по-русски больше других, но никогда этого не проявят... И много улыбаются..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 30 ноября 2018, 22:13

      Да как-то у нас никогда не было живности, но вот уже лет 7 как кошки у нас в доме.

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      Project Бабангида > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:14

      (с) толи орден.. толи в харю..

      не... думаю Шинник вершина для меня не достижимая...

      он под 1.90см а я 1.83 ...


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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:16

      (с) так сразу и не поймёшь...
      Это, чтобы ты, как Олег ворочался нынче без сна и в тревогах..))

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      insider_retro > insider_retro 30 ноября 2018, 22:18

      Сейчас по "Че" идёт зачётный фильм "Поезд на Юму" с Расселом Кроу, Кристианом Бейлом и Беном Фостером в ролях... Можно одним глазом экран подырявить... Годный!..))

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:21

      (с) толи орден.. толи в харю...
      Когда придёт время, там на верху в канцелярии чётко и здраво рассудят, - кому чего и сколько отвесить - пряников и кнутов..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 30 ноября 2018, 22:26

      Посмотрел баскет . Вчера ЦСКА у Реала выиграл в Мадриде. Наши девчонки обыграли сборную Франции в гандбол на ЧЕ, потом посмотрел у Соловьёва его разговор с директором Института им. Курчатова. Толковый дядька много интересного рассказал. Я впервые узнал, что в период гонения на генетику в 1948-1949гг., они всех наших ведущих генетиков собрали у себя в институте, создали лабораторию и вели исследования. А потом выделили позже в отдельный институт и потом вновь взяли его под своё крыло. Лёг в 2ч ночи и так до 7:00 и не уснул, ворочаясь

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      insider_retro > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 22:28

      (с) Вчера ЦСКА у Реала выиграл... сборную Франции в гандбол на ЧЕ...

      Знаковые события, достойные и редкие..)) Неувядающий Трефилов здорово девулек прокачал в перерыве..))

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 22:30

      (с) ...в канцелярии рассудят

      я думаю там всё наносное обдерут , а это может быть больно...

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 22:35

      (с) постоянно гаденыши... эти скоты...
      Такие вот они - братья наши, а теперь и восточные партнёры...
      Приходилось общаться тройственным коктейлем - русский, английский и выкрутасы руками подручными предметами..))
      Суки... Представляю, как они ржали потом, когда вспоминали занятия и как я им обозначал руками всякие термины и понятия... Суки!!!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 22:35

      (с) ..во время гонения на генетику ... собрали в лабораторию...

      известный ход.. рок точно также запрещали , но создали несколько "лабораторий" ...
      посмотри Олег на чьих хатах и кем квартирники проводились.. все люди не простые...

      но результат был..тут бесспорно..

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      Рубик Докоян > insider_retro 30 ноября 2018, 22:36

      Вчера так раскрепощённо играли. У Ани Вяхиревой не пошла игра, но здорово крайняя Самохина сыграла. Забила все пенальти и два кажется с игры и всего 7 или 8 мячей забила. Но один --это был шедевр на последних секундах владения мячом. "Парашют" в зону ( высокий навесной мяч), она одной рукой вылавливает и не приземляясь в воздухе переводит мяч в ворота. Это у нас ещё нет двух сильнейших полусредних. Ведёхина травмировалась, а Бобровникова родила на днях.

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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 22:39

      (с) постоянно гадёныши улыбаются

      представляю какое это унижение для офицера ... не дай бог...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:41

      Тогда при Сталине было и грёбанный академик Трофим Лысенко ( все знают термин лысенковщина ) такую бурную деятельность развернул, что многие не только от науки отошли, но и в мир иной. Вот за забором Курчатовского их и спрятали. Кто стуканул бы, всем хана, в лагеря бы поехали.

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 22:42

      Насяльника, однако )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 22:46

      (с) вот за забором курчатовского их и спрятали

      вот вот... по распоряжению с верху... а иначе не спрячешь ..главное контролировать процесс

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 22:53

      Многие делали и брали к себе работников на свой страх и риск. Генетика- продажная девка империализма. Так считали псевдоучёные лысенковцы. Это позже уже в наши времена КГБ многие процессы контролировал и организовывал, имея там своих "барабанщиков" в рядах рокеров, актёрской среде и т.д. Особенно практиковали среди выезжающих на гастроли за бугор.

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 22:59

      Надо было им о. Даманский припомнить...

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      insider_retro > shlomo 30 ноября 2018, 23:03

      (с) бойницы на стене в какую сторону направлены...
      Нокдаун, граничащий с нокаутом..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 23:03

      (с) имели там своих барабанщиков

      КГБ (самое высшее его руководство) только вид делал что что то там сдерживает... на самом деле планомерно готовили союз к развалу... рокеры лишь часть этого механизма...

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      Project Бабангида > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:06

      естественно что большинство рокеров об этом знать ничего не знали... просто боролись с трудностями, и удивлялись когда чья то влиятельная рука (типа Артёмки Троицкого) предлагает помощь и реально защищает..
      не всех конечно и не всегда... но всё же..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:08

      Там было кому разваливать без них. Они в Политбюро сидели.

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      Рубик Докоян > shlomo 30 ноября 2018, 23:09

      Да я в курсе. Это так к слову к нашей истории.

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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 23:10

      (с) а бойницы в какую сторону....?

      красава Толян!!!
      еже ли капнуть как следует.... то вся официальная история перекувыркнётся к чертям собачим...
      и по поводу китая.... нет у китая никакой истории ... такой же миф как и татаро- монгольское иго..

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      insider_retro > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:11

      (с) рокеры лишь часть этого механизма...
      Никогда бы так глубоко не подумал...
      Умеешь ты, на ночь глядя, испарину на лоб брызнуть... Сижу теперь с платочком, перекатываю шарики ролики...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 23:12

      (с) было кому и без них....

      да понятно что на всех уровнях"работа" шла...

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      Project Бабангида > insider_retro 30 ноября 2018, 23:15

      (с) умеешь ты на ночь глядя...

      просто "свинья" рыла в этом направлении ... с начало подозревал, потом начал сопоставлять факты, а когда информация накопилась, то и сомнений не осталось ....

      но Башлачёв, чист как младенец... отвечаю..!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:16

      Диссидентов явных и скрытных выявляли и кого в психушку, а кого на лесоповал, а тех кто был на верху против них мало что могли. Против партийных и советских работников разработка не велась, было запрещено. Находили повод переводить на другую работу или отправлять на пенсию.

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      Project Бабангида > shlomo 30 ноября 2018, 23:18

      (с) ...но она скромная и простая

      ну я это и имел ввиду ....
      нам же чешут о каком то величии ...! смешно даже слушать... эти люди вообще лишены творческого начала ..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 30 ноября 2018, 23:25

      (с) диссидентов выявляли ....

      ну примерно как сейчас в коррумпированном насквозь государстве, нет нет, да и посадят за коррупцию какого лоха...
      но это не говорит о том что с ней у на боряться ...

      не ну официальный статус конечно не присваивают))

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      Project Бабангида > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:27

      ну чё...?! харе на сегодня...?
      спокойной ночи ребята..! усталости вроде не чувствовал... а потом как из розетки выключили..)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:28

      резко батарея села...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:29

      Коррупция, взятки это неискоренимо. А тем более сейчас, когда дают условно или мизерные сроки. В СССР минимум 8 лет, да ещё не редко с конфискацией личного имущества. А сейчас такие бабки хапают, что и сроков не боятся. Они и там будут жить лучше, чем многие на воле. За бабки и там у них шикарные условия создают.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 30 ноября 2018, 23:31

      Даай, Андрюша, отдыхай. До завтра.

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