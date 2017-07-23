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    Соу: «Потерял сознание, поэтому большую часть встречи с «Уралом» не помню»

    Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу, который потерял сознание во время матча 2-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:1), рассказал о своем самочувствии. Напомним, что малиец на 31-й минуте встречи столкнулся с одноклубником Себастьяном Хольменом.

    Ранее сообщалось, что у Соу диагностировано сотрясение мозга.

    – Как вы себя чувствуете?

    – Уже лучше, спасибо. На поле потерял сознание.

    – В следующем матче сыграете?

    – Надеюсь. Нужно пройти медобследование, но буду готовиться к следующей игре.

    – Что говорят врачи?

    – Сказали, что сейчас состояние уже намного лучше. Завтра надо сделать некоторые процедуры и все будет хорошо.

    – По прошедшему матчу что скажете?

    – Сегодня было важно победить в домашнем матче. Честно говоря, большего сказать не могу. Я же потерял сознание, поэтому большую часть встречи просто не помню. Но ничего – пересмотрим и продолжим работать, чтобы победить уже в следующем матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 22:53
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Марсович 24 июля 2017, 06:46

      Ты не сознание, ты совесть потерял)))

      -3
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