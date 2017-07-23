Соу: «Потерял сознание, поэтому большую часть встречи с «Уралом» не помню»

Полузащитник московского «Динамо» Самба Соу, который потерял сознание во время матча 2-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:1), рассказал о своем самочувствии. Напомним, что малиец на 31-й минуте встречи столкнулся с одноклубником Себастьяном Хольменом.

Ранее сообщалось, что у Соу диагностировано сотрясение мозга.

– Как вы себя чувствуете?

– Уже лучше, спасибо. На поле потерял сознание.

– В следующем матче сыграете?

– Надеюсь. Нужно пройти медобследование, но буду готовиться к следующей игре.

– Что говорят врачи?

– Сказали, что сейчас состояние уже намного лучше. Завтра надо сделать некоторые процедуры и все будет хорошо.

– По прошедшему матчу что скажете?

– Сегодня было важно победить в домашнем матче. Честно говоря, большего сказать не могу. Я же потерял сознание, поэтому большую часть встречи просто не помню. Но ничего – пересмотрим и продолжим работать, чтобы победить уже в следующем матче.