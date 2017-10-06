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    «Динамо»: «Восстановление Панченко и Соу идет по плану»

    Футболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Самба Соу встретились в Италии. В клинике «Вилла Стюарт» игрокам были проведены операции.

    Напомним, что Панченко получил травму передней крестообразной связки и выбыл на полгода. Соу перенес операцию на медиальном мениске и вернется в строй через восемь недель.

    «Наши герои встретились в клинике «Вилла Стюарт», где ребятам проведены операции. Восстановление идет по плану,» – говорится в сообщении «Динамо».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.10.2017 12:53
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