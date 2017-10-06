«Динамо»: «Восстановление Панченко и Соу идет по плану»

Футболисты московского «Динамо» Кирилл Панченко и Самба Соу встретились в Италии. В клинике «Вилла Стюарт» игрокам были проведены операции.

Напомним, что Панченко получил травму передней крестообразной связки и выбыл на полгода. Соу перенес операцию на медиальном мениске и вернется в строй через восемь недель.

«Наши герои встретились в клинике «Вилла Стюарт», где ребятам проведены операции. Восстановление идет по плану,» – говорится в сообщении «Динамо».