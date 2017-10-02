Хавбек «Динамо» Соу пропустит порядка двух месяцев из-за разрыва мениска

Полузащитник «Динамо» Самба Соу будет вынужден пропустить около двух месяцев по причине разрыва внутреннего мениска, полученного в поединке 12-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3).

28-летний малиец травмировался по ходу первого тайма и был заменен уже на 15 минуте.

«Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление шесть-восемь недель», – сообщает пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Соу принял участие в 11-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.