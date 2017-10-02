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    Хавбек «Динамо» Соу пропустит порядка двух месяцев из-за разрыва мениска

    Полузащитник «Динамо» Самба Соу будет вынужден пропустить около двух месяцев по причине разрыва внутреннего мениска, полученного в поединке 12-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3).

    28-летний малиец травмировался по ходу первого тайма и был заменен уже на 15 минуте.

    «Данные от главного врача Александра Ярдошвили: у Самба Соу разрыв внутреннего мениска. В среду операция в Риме. Обычно на восстановление шесть-восемь недель», – сообщает пресс-служба «Динамо».

    В нынешнем сезоне Соу принял участие в 11-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.10.2017 14:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 2 октября 2017, 19:03

      И так игроков норм раз два и обчелся, а тут еще и потери.

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 октября 2017, 15:41

      Большая проблема для нас. Самба Соу лучший в составе. Жаль потеряли опытного бойца, как и Кирилла Панченко с Вовой Рыковым. Ничего, уверен они вернуться еще сильнее!

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > denisrebrikov 3 октября 2017, 11:27

      Вернутся то вернутся. А сейчас что делать будите?

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 октября 2017, 15:00

      Да..Динамо не позавидуешь..невезуха..

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      Рейтинг: +264

      McDuff 2 октября 2017, 14:39

      очередная большая потеря для Динамо. фнл все ближе и ближе

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