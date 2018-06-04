Агент Соу: «Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило»

У полузащитника «Динамо» Самба Соу есть несколько предложений от других клубов, но сам футболист готов остаться в московском клубе в следующем сезоне.

«У Самба очень сильный характер, он очень хорошо чувствует себя в «Динамо». Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило. Могу сказать, что Самба счастлив в «Динамо», – рассказал агент футболиста Озджан Текдемир.

Ранее сообщалось, что 29-летним малийцем интересуется «Краснодар». Контракт Соу с «Динамо» истекает 30 июня.