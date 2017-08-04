Соу: «Приношу удачу «Динамо»? Я просто игрок команды. Винтик в системе»

Новичок «Динамо» Самба Соу рассказал о своем здоровье после полученной травмы в матче с «Уралом». По его словам, он прошел процедуру МРТ, которая не выявила проблем. Сейчас футболист готовится к матчу с «Амкаром», но решение об участие в этой встрече будет принимать тренерский штаб совместно с медиками.

– Из-за сотрясения мозга вы пропустили встречу с «Ахматом». Как себя чувствуете сейчас?

– Намного лучше. Мне сделали МРТ – никаких проблем с головным мозгом нет. Уже тренируюсь с командой.

– Сыграете с «Амкаром»?

– Не могу сказать. Тренерский штаб проконсультируется с врачами команды и примет решение. Пока Юрий Калитвинцев ничего не говорил. Ну а я доволен, что занимаюсь в общей группе. А то раньше сильно болела голова. И ни о каком участии в матчах и речи быть не могло.

Сейчас самое главное – что я жив и здоров. Когда получил травму в матче с «Уралом», мне стало действительно очень страшно. Боялся, мало ли что-то серьезное. У меня такого раньше никогда не было. Поэтому просто счастлив, что обошлось.

Все очень рады, что я вернулся. А Хольмен подшучивал – сказал, что теперь мне нужно играть в шлеме, как Петр Чех.

– В первом матче сезона со «Спартаком» как только вы вышли на замену, «Динамо» переломило ход игры и сравняло счет. Приносите удачу.

– Не стал бы так говорить. Я просто игрок команды. Винтик в системе. Если уж и говорить о матче с красно-белыми, то надо вспомнить действия всех ребят на поле. Да, «Спартак» очень сильная команда, чемпион страны. Против таких всегда приятно играть. Но когда лично я выхожу на поле, мне все равно, кто передо мной. Я сфокусирован на своей игре и работе моей команды.

– Но как так получилось, что сразу после вашего выхода на поле случился перелом в ходе матче?

– Просто мы собрались всей командой, сконцентрировались и вырвали ничью. Я не люблю оценивать свои действия. Мое дело – брать мяч и играть. Пускай пресса и тренерский штаб смотрят и разбирают. Так что если критикуете – критикуйте! Я к этому отношусь нормально. Буду прислушиваться. А в матче со «Спартаком» нас еще и очень здорово гнали вперед динамовские болельщики. Хотелось бы призвать их прийти поддержать команду на ближайшую встречу с «Амкаром» – она будет очень важна для нас после двух обидных поражений.

– Как обстановка в команде? Подружились с кем-то из динамовцев?

– Очень жаль, но никто не говорит по-французски. А близко общаюсь с другими новичками – Шуньичем и Вандерсоном. Хорошие ребята. Бечирай с Хольменом тоже. По-русски пока не говорю, поэтому с местными футболистами разговаривать тяжелее.

– Вы в России уже несколько месяцев. Что больше всего удивило?

– Знаете, я живу в пяти минутах от базы – не успел особо насмотреться на вашу страну. Самое удивительное? Пробки. Это просто ужас. Вообще Москва – хороший город, если бы не эта проблема.