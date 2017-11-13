Соу приступил к тренировкам в общей группе «Динамо»

В «Динамо» сообщили о скором возвращении в состав команды полузащитника Самбы Соу. Футболист ранее травмировал внутренний мениск и не выходил на поле с 13-го тура чемпионат России.

«Появление пропустившего больше месяца Соу в стартовом составе «Динамо» в ближайшем матче РФПЛ с «Ахматом» (18 ноября) маловероятно. Возможно, как в случае с другими футболистами без игровой практики, он получит некоторое количество игрового времени в матче дубля. В любом случае возвращение Самбы в основной состав произойдет уже в скором времени», – отмечает Fcdin.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

