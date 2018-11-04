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    Хавбек «Динамо» Соу повредил сухожилие и выбыл минимум до конца года

    «Динамо» потеряло полузащитника Самбу Соу на длительный срок. Главный врач москвичей Александр Ярдошвили сообщил, что 29-летний футболист больше не поможет команде в этом году.

    Соу получил травму в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0). Малиец покинул поле на 18-й минуте.

    «Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет», – сказал Ярдошвили.

    В текущем сезоне Соу провел в РПЛ 12 встреч и сделал одну голевую передачу.

    До конца 2018 года «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Енисеем», «Рубином» и «Уралом».

    Источник: ТАСС

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    04.11.2018 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 6 ноября 2018, 13:54

      еще и Рауш дурную карточку получил, в Ростове самому Хохлову выходить придется ... И Семшова с Данни позвать ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 4 ноября 2018, 23:21

      большая потеря ,здоровья

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 21:58

      Для Динамо это потеря. Игрок техничный. Здоровья.

      5
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      Рейтинг: +409

      orlovcar 4 ноября 2018, 21:00

      и так некому играть так еще и травма((

      2
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      Рейтинг: +115

      яцык 4 ноября 2018, 19:46

      да это потеря для динамо

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