Хавбек «Динамо» Соу повредил сухожилие и выбыл минимум до конца года

«Динамо» потеряло полузащитника Самбу Соу на длительный срок. Главный врач москвичей Александр Ярдошвили сообщил, что 29-летний футболист больше не поможет команде в этом году.

Соу получил травму в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0). Малиец покинул поле на 18-й минуте.

«Тяжелая травма, повреждение сухожилия. Мы поедем к соответствующему хирургу. Он выбыл надолго. В этом году больше точно не сыграет», – сказал Ярдошвили.

В текущем сезоне Соу провел в РПЛ 12 встреч и сделал одну голевую передачу.

До конца 2018 года «Динамо» сыграет с «Ростовом», «Енисеем», «Рубином» и «Уралом».