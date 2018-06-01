Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2017/18. Он победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков команды.

Шунин набрал 6,73 балла. Второе место занял хавбек Самба Соу (6,03), третье место занял форвард Федор Черных (5,92).

Шунин в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах, в 11 из них он не пропускал голов.