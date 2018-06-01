с Соу согласен, тоже заслужил, четкий опорник.
Черных? ну хз, хз не запомнился он совсем, тот же Панченко до травмы, или Ташаев который прям не хило затащил концовку чемпионата чуть ли не в одно лицо.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2017/18. Он победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков команды.
Шунин набрал 6,73 балла. Второе место занял хавбек Самба Соу (6,03), третье место занял форвард Федор Черных (5,92).
Шунин в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах, в 11 из них он не пропускал голов.