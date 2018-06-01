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    Шунин – лучший игрок «Динамо» по итогам сезона. Он обошел в голосовании Черных и Соу 

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2017/18. Он победил в голосовании, которое проводилось среди болельщиков команды.

    Шунин набрал 6,73 балла. Второе место занял хавбек Самба Соу (6,03), третье место занял форвард Федор Черных (5,92).

    Шунин в прошедшем сезоне сыграл в 30 матчах, в 11 из них он не пропускал голов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    01.06.2018 01:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2018, 14:29

      с Соу согласен, тоже заслужил, четкий опорник.
      Черных? ну хз, хз не запомнился он совсем, тот же Панченко до травмы, или Ташаев который прям не хило затащил концовку чемпионата чуть ли не в одно лицо.

      1
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 1 июня 2018, 11:28

      Ташаев будет первым, если останется в клубе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:47

      странно что Ташаева нет даже в тройке.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 1 июня 2018, 11:54

      Перейдёт к вам и посмотрим где он будет.

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:28

      Шунина нельзя не отметить, играл стабильно.

      2
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      Рейтинг: +288

      Cнег 1 июня 2018, 09:22

      На fcdin.com - намного впереди в голосовании Ташаев А. ( на официальном сайте всегда будет неправда).

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Cнег 1 июня 2018, 12:00

      Причем здесь правда или нет кретин написано Источник: ФК Динамо.
      fcdin.com получил другой результат, а спорт экспресс третий, а на лавочке во дворе пацаны имеют другую точку зрения и тд.

      0
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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 1 июня 2018, 03:55

      А где Ташаев

      1
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