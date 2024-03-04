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    • Агент рассказал о срыве трансфера Смолова в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018

    Агент рассказал о срыве трансфера Смолова в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018

    Агент Секу Траоре рассказал, как нападающий Федор Смолов отказался переходить из «Краснодара» в «Вест Хэм» перед ЧМ-2018.

    – Какой громкий трансфер, который вы вели, сорвался в самый последний момент?

    – Переход Федора Смолова в «Вест Хэм» перед чемпионатом мира 2018 года. Я получил предложение от английского клуба, обсуждал его с агентом Федора Германом Ткаченко. Сначала «Вест Хэм» предложил 10 миллионов фунтов – «Краснодар» ответил отказом. Следующее предложение было уже 11 миллионов – краснодарцы снова ответили отказом, потому что хотели получить 14-15 миллионов.

    Смолов же, в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Федору было 28 лет – идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался – и мне было обидно. После в каком-то из интервью он признался, что пожалел об отказе от предложения из «Вест Хэма».

    Да, в то время в прессе писали про предложение из дортмундской «Боруссии», но скажу вам, что конкретного предложения немецкий клуб не сделал. Федор хотел уехать в Европу после чемпионата мира, думал, что покажет себя на турнире и уедет в какой-нибудь топ-клуб, но все мы знаем, чем закончился для него чемпионат мира в России.

    Когда в футболе тебе выпадает шанс, им надо пользоваться. Сегодня есть одно предложение – завтра его уже может не быть. Очень жаль, что Федор тогда не перешел в «Вест Хэм».

    Еще один трансфер, который сорвался в последний момент – это переход Самба Соу из «Динамо» в «Краснодар» зимой 2018 года. Клуб из Краснодара предложил хороший контракт Самбе, но то ли по личным причинам, то ли еще по каким-либо трансфер не осуществился, после чего Соу продлил контракт с «Динамо».

    Он должен был перейти в «Краснодар», сделка была готова почти на сто процентов, но в последний момент Соу отказался от перехода.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 09:25
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709534055
    Для чего эти ретро истории ? На пенсии , в мемуарах Фёдор всё расскажет.
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