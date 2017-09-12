Будогосский сравнил гендиректора «Динамо» с кухаркой

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева, который остался крайне недоволен судейством матча с «Зенитом». По его словам, хорошо, что футболом не могут управлять все, в том числе – кухарки.

– Не могу комментировать карточку Самбы Соу. Могу только поблагодарить судью за то, что очень правильно подошел к оценке любого стыка в игре. У Соу был единственный игровой стык, может быть, с нарушением правил, но он сразу наказал нашего игрока карточкой. В итоге арбитры правильно подходят к оценке игры и, как и руководитель судейского корпуса, добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах. Это правильно, и человек понимает, что делает.

– Муравьев высказал недовольство судейством матча с «Зенитом». Чем ответите?

– Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Хорошо, что он не говорил, что каждая кухарка может управлять футболом. Поэтому, когда люди, чей послужной список так далек от замечательной игры, по тем же принципам, о которых говорил Владимир Ильич, все же приходят в футбол, мы видим вопиющую некомпетентность.

Например, в сугубо профессиональной сфере футбольного арбитража. Учитывая то, что это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей, хотелось бы предложить господину Муравьеву следующее: у нас только что начались занятия в школе молодого арбитра, и в следующий понедельник рефери будут изучать вопрос вынесения дисциплинарных санкций. Если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия. Приглашаю его, и может быть, это поможет разобраться в нюансах профессии, которой он, по идее, должен владеть.