Будогосский сравнил гендиректора «Динамо» с кухаркой

Игрок Динамо сам виноват и пусть с ним разбираются в Динамо!
Кто Самбу просил отмахиваться???
Арбитр верно показал ему карточку и по делу!
Так махать руками НЕЛЬЗЯ и не по правилам.
Мы на поле, а не на ринге!
А если Самбе не нравится, то пусть переходит в бокс и там машет, сколько ему влезет.
Пока не до машется и не нарвётся на встречный ХУК справа!
Арбитр встречи отсудил нормально, а мелочёвка не помогла Зениту забить!
Но это уже вопрос к игрокам Зенита, а не к арбитру.
Арбитр, за игроков Зенита, не будет забивать.
По правилам игрока наказывают за ГРУБОСТЬ, а первое оно или двадцатое - НЕ ВАЖНО.
Некоторые арбитры миндальничают и ставят игрока на счётчик, но это уже зависит от вида нарушения.
Но ГРУБЫЕ нарушения, такие как УМЫШЛЕННАЯ отмашка руками по лицу, КАРАЕТСЯ сразу, здесь и сейчас, а не откладывается на потом.
Арбитр всё правильно сделал! Молодец!
Арбитр встречи правильно сделал, что НЕ НАЗНАЧИЛ пеналь в ворота Динамо!
Кокорин играл рукой!
Арбитру надо было останавливать игру!
А арбитр ПРОСПАЛ и не свистнул!
Нарушение было и оно ТЯНУЛО на пеналь!
Но арбитр побоялся.
Ведь Кокорин до падения ПОДЫГРАЛ себе рукой и пеналь выглядел СОМНИТЕЛЬНЫМ, вот арбитр и не поставил!
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева, который остался крайне недоволен судейством матча с «Зенитом». По его словам, хорошо, что футболом не могут управлять все, в том числе – кухарки.
– Не могу комментировать карточку Самбы Соу. Могу только поблагодарить судью за то, что очень правильно подошел к оценке любого стыка в игре. У Соу был единственный игровой стык, может быть, с нарушением правил, но он сразу наказал нашего игрока карточкой. В итоге арбитры правильно подходят к оценке игры и, как и руководитель судейского корпуса, добиваются того, чтобы игра была только на чистых мячах. Это правильно, и человек понимает, что делает.
– Муравьев высказал недовольство судейством матча с «Зенитом». Чем ответите?
– Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Хорошо, что он не говорил, что каждая кухарка может управлять футболом. Поэтому, когда люди, чей послужной список так далек от замечательной игры, по тем же принципам, о которых говорил Владимир Ильич, все же приходят в футбол, мы видим вопиющую некомпетентность.
Например, в сугубо профессиональной сфере футбольного арбитража. Учитывая то, что это не первый выкидыш с его стороны, оскорбляющий судей, хотелось бы предложить господину Муравьеву следующее: у нас только что начались занятия в школе молодого арбитра, и в следующий понедельник рефери будут изучать вопрос вынесения дисциплинарных санкций. Если господину Муравьеву некогда читать правила игры, пусть приходит на бесплатные занятия. Приглашаю его, и может быть, это поможет разобраться в нюансах профессии, которой он, по идее, должен владеть.