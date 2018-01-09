Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Соу: «Контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке»

    Полузащитник «Динамо» Самба Соу рассказал о продлении контракта с московским клубом.

    «Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке.

    Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах», — сказал Соу.

    Напомним, что «Динамо» продлило соглашение с футболистом в конце декабря.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 21:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 10 января 2018, 21:16

      Не плохой игрок обострить впереди может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 10 января 2018, 09:07

      Соу настоящий мужик! Радуй нас своей игрой, а мы отплатим тебе благодарностью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 21:37

      Молодец

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11