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  • Соу: «Контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке»

Соу: «Контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке»

9 января 2018, 21:01
3

Полузащитник «Динамо» Самба Соу рассказал о продлении контракта с московским клубом.

«Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке.

Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах», — сказал Соу.

Напомним, что «Динамо» продлило соглашение с футболистом в конце декабря.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Соу Самба
Комментарии (3)
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кузнецов артем
1515523064
Молодец
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Старина Хэнк
1515564435
Соу настоящий мужик! Радуй нас своей игрой, а мы отплатим тебе благодарностью.
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Sergej-74
1515608178
Не плохой игрок обострить впереди может
Ответить
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