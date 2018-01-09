Соу: «Контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке»

Полузащитник «Динамо» Самба Соу рассказал о продлении контракта с московским клубом.

«Я счастлив здесь. Большой клуб, играть за который мне очень нравится, большой город, что так импонирует моей семье. Которая тоже счастлива. Так что долго я не думал. Но теперь контрактные вопросы позади, и я сосредоточен на предсезонной подготовке.

Нам предстоит хорошенько поработать на сборах, чтобы подойти к чемпионату в хорошей форме и показать достойный футбол и результат в оставшихся матчах», — сказал Соу.

Напомним, что «Динамо» продлило соглашение с футболистом в конце декабря.