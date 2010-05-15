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Бокунджи Ка
Статистика
Бокунджи Ка - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1986 (39)
#7 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Гвинея-Бисау | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нанси
16
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
1 : 1
15.05.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2 : 1
08.05.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
3 : 1
02.05.2010
Нанси
1' - 78'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
24.04.2010
Монпелье
84' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
0 : 0
17.04.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0 : 1
11.04.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1 : 2
03.04.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
5 : 1
28.03.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
0 : 0
20.03.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1 : 3
13.03.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
2 : 3
06.03.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нанси
0 : 2
27.02.2010
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
3 : 1
21.02.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1 : 1
06.02.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
0 : 0
20.01.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
0 : 2
16.01.2010
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нанси
0 : 4
23.12.2009
Лилль
53' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
0 : 2
19.12.2009
Нанси
83' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
16.12.2009
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
1 : 3
06.12.2009
Нанси
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
0 : 3
29.11.2009
Бордо
57' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2 : 1
21.11.2009
Нанси
79' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
0 : 1
07.11.2009
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Гренобль
1 : 2
24.10.2009
Нанси
85' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
0 : 3
17.10.2009
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
1 : 1
03.10.2009
Нанси
1' - 73'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
2 : 1
26.09.2009
Сошо
1' - 84'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
3 : 1
19.09.2009
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нанси
0 : 0
12.09.2009
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
3 : 1
29.08.2009
Нанси
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ле Ман
2 : 1
22.08.2009
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
4 : 0
15.08.2009
Монако
1' - 78'
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