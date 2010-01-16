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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Лион
Нанси - Лион: обзор матча 16 января 2010
Нанси
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Лион
79'
Крис
86'
М. Гоналон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Лион
ГОЛ! 0:2!
М. Гоналон
Замена
Д. Бакар
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 0:1!
Крис
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ж. Бумсонг
Желтая карточка
П. Беренге
Желтая карточка
Крис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
9
Яннис Тафе
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
4-3-3
1
Брасильяно
28
Маранж
27
Уадду
17
Луис
20
Кретьен Бассер
21
Н'Диайе
25
Фере
6
Беренге
22
Диа
15
Хаджи
4
Малонга
4-2-1-2
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
4
Бумсонг
26
Сиссоко
15
Пьянич
28
Тулалан
19
Дельгадо
18
Гомис
9
Лисандро
21
Н'Диайе
21
Бакар
21
Бакар
21
Н'Диайе
7
Бастос
7
Бастос
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
15
Пьянич
25
Гоналон
25
Гоналон
15
Пьянич
Остались в запасе
Нанси
Лион
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
17
Гастон Кюрбело
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Нанси - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Марсель Пико
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