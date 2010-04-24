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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Монпелье
Нанси - Монпелье: обзор матча 24 апреля 2010
Нанси
24.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Монпелье
Замена
Б. Койта
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Б. Ка
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
Ж. Дернес
️️️️
Г. Лякомб
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
К. Малонга
️️️️
П. Ало'О Эфулу
Замена
К. Коллен
️️️️
А. Эль-Каутари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
Монпелье
1
Йоханн Каррассо
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
5
Реми Кабелла
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-5-1-1
1
Брасильяно
25
Леметр
3
Сами
17
Луис
8
Траоре
32
Диаките
21
Н'Диайе
25
Фере
14
Ало'О Эфулу
27
Бризон
21
Бакар
4-3-1-2
16
Журдрен
2
Бокали
4
Спахич
4
Эль-Каутари
2
Янга-Мбива
23
Саихи
14
Пито
20
Бельханда
27
Лякомб
31
Монтаньо
19
Камара
14
Ало'О Эфулу
4
Малонга
4
Малонга
14
Ало'О Эфулу
21
Н'Диайе
7
Ка
7
Ка
21
Н'Диайе
4
Эль-Каутари
0
Коллен
0
Коллен
4
Эль-Каутари
27
Лякомб
20
Дернес
20
Дернес
27
Лякомб
20
Бельханда
55
Койта
55
Койта
20
Бельханда
Остались в запасе
Нанси
Монпелье
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
Остались в запасе
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Марсель Пико
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