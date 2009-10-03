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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нанси
ПСЖ - Нанси: обзор матча 03 октября 2009
ПСЖ
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
18'
С. Сессеньон
14'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нанси
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Ж. Клеман
Желтая карточка
П. Луйиндула
Замена
Д. Бакар
️️️️
Б. Ка
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Жюли
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Ж. Бризон
Замена
К. Жалле
️️️️
С. Траоре
Замена
Ж. Сами
️️️️
Ж. Лотье
ГОЛ! 1:1!
С. Сессеньон
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
Нанси
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-4-2
0
Купе
12
Сахо
13
Траоре
22
Арман
2
Сеара
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
99
Оаро
88
Луйиндула
4-4-2
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
17
Луис
4
Лотье
25
Леметр
7
Ка
27
Бризон
6
Беренге
25
Фере
22
Диа
15
Хаджи
13
Траоре
13
Жалле
13
Жалле
13
Траоре
0
Жюли
8
Шантом
8
Шантом
0
Жюли
11
Клеман
13
Санкаре
13
Санкаре
11
Клеман
7
Ка
21
Бакар
21
Бакар
7
Ка
4
Лотье
3
Сами
3
Сами
4
Лотье
27
Бризон
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
27
Бризон
Остались в запасе
ПСЖ
Нанси
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча ПСЖ - Нанси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк де Пренс
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