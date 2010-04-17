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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нанси
Ренн - Нанси: обзор матча 17 апреля 2010
Ренн
17.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
Нанси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нанси
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Бриан
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
А. Луис
Замена
С. Диаките
️️️️
Ж. Лотье
Замена
И. Диа
️️️️
Д. Бакар
Желтая карточка
Ж. Лотье
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
И. Бангура
11'
Желтая карточка
Ж. Сами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
29
Данзе
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
12
Марво
7
Бриан
3
Бангура
4-5-1
1
Брасильяно
17
Луис
3
Сами
4
Лотье
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
8
Траоре
25
Фере
6
Беренге
27
Бризон
21
Бакар
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
7
Бриан
17
Сов
17
Сов
7
Бриан
4
Лотье
32
Диаките
32
Диаките
4
Лотье
8
Траоре
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
8
Траоре
21
Бакар
22
Диа
22
Диа
21
Бакар
Остались в запасе
Ренн
Нанси
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ренн - Нанси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Роазон Парк
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