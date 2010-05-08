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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нанси
Монако - Нанси: обзор матча 08 мая 2010
Монако
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
7'
Ж. Лотье (АГ)
58'
М. Маазу
75'
Ж. Сами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нанси
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Х. Пабло Пино
Замена
Й. Леко
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
П. Беренге
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
И. Диа
Замена
Д. Траоре
️️️️
Нене
ГОЛ! 2:1!
Ж. Сами
Красная карточка
В. Муратори
Замена
И. Диа
️️️️
К. Малонга
Замена
М. Кретьен Бассер
️️️️
Ж. Лотье
ГОЛ! 2:0!
М. Маазу
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Лотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
6
Дистель Зола
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Нанси
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Руффье
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
20
Модесто
26
Муратори
12
Адриано
12
Нене
25
Аруна
6
Мангани
99
Пино
22
Маазу
3-4-3
16
Грегорини
3
Сами
4
Лотье
13
Макалусо
27
Бризон
6
Беренге
25
Фере
21
Н'Диайе
15
Хаджи
21
Бакар
4
Малонга
12
Нене
13
Траоре
13
Траоре
12
Нене
25
Аруна
27
Леко
27
Леко
25
Аруна
99
Пино
20
Сагбо
20
Сагбо
99
Пино
4
Лотье
20
Кретьен Бассер
20
Кретьен Бассер
4
Лотье
Диа
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
Диа
4
Малонга
22
Диа
22
Диа
4
Малонга
Остались в запасе
Монако
Нанси
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Матье Кутадье
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Остались в запасе
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монако - Нанси
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Луи II
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