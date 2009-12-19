Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Нанси
Монпелье - Нанси: обзор матча 19 декабря 2009
Монпелье
19.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 2
Завершен
Нанси
32'
Д. Бакар
39'
П. Беренге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Нанси
Замена
Б. Ка
️️️️
И. Диа
Замена
Г. Лякомб
️️️️
К. Коллен
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Дернес
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 0:2!
П. Беренге
Желтая карточка
Ф. Маранж
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
4
Спахич
0
Коллен
4
Эль-Каутари
6
Марво
20
Дернес
14
Пито
20
Бельханда
19
Женешам
18
Аит-Фана
10
Компан
4-3-3
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
27
Уадду
17
Луис
28
Маранж
25
Фере
6
Беренге
8
Траоре
22
Диа
4
Малонга
21
Бакар
0
Коллен
27
Лякомб
27
Лякомб
0
Коллен
20
Дернес
19
Камара
19
Камара
20
Дернес
20
Бельханда
31
Монтаньо
31
Монтаньо
20
Бельханда
22
Диа
7
Ка
7
Ка
22
Диа
Остались в запасе
Монпелье
Нанси
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Монпелье - Нанси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Нанси
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+