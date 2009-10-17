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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Марсель
Нанси - Марсель: обзор матча 17 октября 2009
Нанси
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
5'
М. Вальбуэна
78'
Брандао
81'
Ф. Абриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Марсель
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 0:3!
Ф. Абриэль
ГОЛ! 0:2!
Брандао
Желтая карточка
Т. Тайво
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Э. Сиссе
Желтая карточка
Ж. Фере
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Д. Бакар
Замена
И. Диа
️️️️
К. Малонга
Желтая карточка
Л. Боннар
Желтая карточка
А. Уадду
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Нанси
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-3-3
16
Грегорини
27
Уадду
17
Луис
3
Сами
4
Лотье
27
Бризон
6
Беренге
25
Фере
15
Хаджи
21
Бакар
4
Малонга
3-4-1-2
30
Манданда
21
Боннар
4
Хилтон
0
Тайво
7
Абриэль
8
Шейру
22
Сиссе
25
Мбиа
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
21
Бакар
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
21
Бакар
4
Малонга
22
Диа
22
Диа
4
Малонга
22
Сиссе
77
Каборе
77
Каборе
22
Сиссе
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
28
Вальбуэна
14
Коне
14
Коне
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Нанси
Марсель
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
30
Йоан Лапейе
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
7
Бокунджи Ка
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Нанси - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Марсель Пико
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