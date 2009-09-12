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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Тулуза
Нанси - Тулуза: обзор матча 12 сентября 2009
Нанси
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Тулуза
Желтая карточка
Э. Дидо
Желтая карточка
Ж. Сами
Вторая желтая
А. Луис
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Д. Браатен
Замена
К. Пентекот
️️️️
А. Жиньяк
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Ж. Фере
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Табану
Замена
Р. Леметр
️️️️
П. Ало'О Эфулу
Желтая карточка
Д. Макалусо
Желтая карточка
М. Четто
Замена
Д. Бакар
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-2-5
1
Брасильяно
4
Лотье
17
Луис
13
Макалусо
28
Маранж
3
Сами
11
Айите
25
Фере
8
Траоре
7
Ка
14
Ало'О Эфулу
4-5-1
16
Пеле
24
Нунке
12
М'Бенге
4
Четто
3
Конгре
22
Браатен
55
Машаду
17
Дидо
14
Берсон
27
Табану
10
Жиньяк
8
Траоре
21
Бакар
21
Бакар
8
Траоре
14
Ало'О Эфулу
25
Леметр
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
25
Фере
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
25
Фере
27
Табану
17
Сиссоко
17
Сиссоко
27
Табану
22
Браатен
14
Сирье
14
Сирье
22
Браатен
10
Жиньяк
9
Пентекот
9
Пентекот
10
Жиньяк
Остались в запасе
Нанси
Тулуза
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
6
Паскаль Беренге
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Оливье Блондель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
6
Паскаль Беренге
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
Остались в запасе
16
Оливье Блондель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Нанси - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Марсель Пико
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